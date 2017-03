Eigeltingen Gemeinschaftsschule stellt ihre Lernangebote vor

Wie das Lernen an der Eigeltinger Gemeinschaftsschule abläuft, erfuhren Eltern und Kinder bei einem Beratungtag.

Der neue Schulleiter der Eigeltinger Gemeinschaftsschule begrüßte die Interessierten familienfreundlich mit: "Wir sind da, um sie zu beraten!" Die Erwachsenen bekamen eine Einführung in die Strukturen von Gemeinschaftsschule allgemein und in die Eigeltinger Schule insbesondere. Die zukünftigen Fünftklässler konnten währenddessen mit Schülern und Lehrern die Schule schon ganz praktisch erkunden.

Das Motto der Schule sei "Die Vielfalt macht's." Vielfalt heißt zum Beispiel lernen auf unterschiedlichen Niveaus. Vielfältig seien auch die Abschlüsse beziehungsweise Anschlüsse an der Gemeinschaftsschule. In Eigeltingen gibt es die Klassen eins bis zehn, ab der fünften Klasse kommen auch Schüler aus dem ganzen Hegau nach Eigeltingen. Vielfalt betrifft auch die Angebote, die von den Schülern genutzt werden können. Dazu gehören beispielsweise das Wissens- und Informationszentrum (WIZ), in dem ebenso recherchiert werden kann wie auch einfach gelesen. Das Schülercafé wird von Schülern betrieben und lädt ebenso zum Verweilen ein. Es gibt einen Traumraum, einen Schulgarten und zudem sind Labor, Sporthalle und Technikraum in unterrichtsfreien Zeiten offen.

Diese Vielfalt und die neue Art von Schule unterscheidet sich von Schule, wie sie die Eltern erlebt haben. "Die Schüler finden sich ganz schnell zurecht", antwortete der Schulleiter auf eine Elternfrage, ob es denn von Nachteil sei, nicht die Grundschule in Eigeltingen verbracht zu haben. Eine weitere Befürchtung war, das sich die Kinder auf dem Grundniveau "ausruhen". Doch auch diese Bedenken versuchte der Schulleiter auszuräumen. Zum einen wollten die Schüler seiner Erfahrung nach lernen und die höheren Niveaus erreichen, zum anderen sorge eine engmaschige Beratung dafür, dass die Schüler nicht unterfordert seien.

Gespräche und Rückmeldung gebe es zwischen Schülern und Lehrern, aber auch die Eltern werden regelmäßig eingebunden. Für die Strukturen und deren Umsetzung habe die Schule die Exzellenzstufe bei der Fremdevaluation erreicht. Auch sei man Boris-rezertifiziert, dieses Berufswahl-Siegel steht für eine gute Berufsorientierung.