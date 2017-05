Eigeltingen Gemeinsame Hauptübung: Feuerwehrabteilungen in Eigeltingen arbeiten gut zusammen

Die Feuerwehrabteilungen Reute und Rorgenwies absolvieren ihre Hauptübung wieder gemeinsam. Für den Verlauf gab es viel Lob von Gesamtkommandant Ralf Martin.

Die sechs Abteilungen der Feuerwehr Eigeltingen arbeiten eng zusammen – und in Reute und Rorgenwies ist man diese Zusammenarbeit schon lange gewöhnt. Beide Abteilungen wechseln sich mit den gemeinsamen Jahresproben ab. Dieses Jahr ging es nach Reute, die Übungsannahme war ein Brand im Ökonomieteil eines Gebäudes in der Dorfmitte. Bürgermeister Alois Fritschi betonte dabei: "Mich freut die gute Zusammenarbeit." Gleichzeitig sprach er den Feuerwehrbedarfsplan an, wohl wissend, dass in Reute, Rorgenwies und Honstetten die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen ansteht. "Ich will Wasser dabei haben", hob Fritschi hervor.

Gesamtkommandant Ralf Martin nutzte bei der Übungsbesprechung im Gasthaus Schwanen nicht nur die Chance für Lob über den Übungsverlauf. Er richtete sein Augenmerk auf den Aufbau des Gebäudekomplexes: "Bei solch alten Gebäuden gibt es keinen Brandgiebel, der Wohnhaus und Ökonomiegebäude trennt", dies sei nur bei neueren Häusern Vorschrift. Daraus resultiert, das sich ein Brand über das Dach schnell von einem Gebäudeteil auf den nächsten ausbreiten könne. Um das bei der doch relativ dichten innerörtlichen Bebauung zu verhindern, wurden Riegelstellungen aufgebaut. Ralf Martin lobte den durchdachten Aufbau des Löschangriffs. So hätten die Schläuche alle auf eine Straßenseite gelegen, was nachrückenden Kräften die Anfahrt im Ernstfall erleichtere.

Reutes Abteilungskommandant Reinhard Schwanz dankte dem Hausherren für die Bereitstellung des Übungsobjekts. Es sei nicht immer leicht, ein solches zu finden. Dass dies aber immer wieder gelingt, könnte auch ein Zeichen des hohen Stellenwerts der Feuerwehr in der Bevölkerung sein. Diesen machte Bürgermeister Alois Fritschi auch an den stets hohen Zuschauerzahlen der Jahresübungen fest. Auch Zuschauer aus Rorgenwies waren anwesend. Die nächste Feuerwehrübung einer Eigeltinger Abteilung kann am 5. Mai ab 19 Uhr in der Oberdorfstraße in Honstetten verfolgt werden. Dort üben Kräfte aus Honstetten und Eckartsbrunn.