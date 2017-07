Eigeltingen Freude über Conradin-Kreutzer-Tafel beim Liederkranz Eigeltingen

Der Gesangverein Liederkranz Eigeltingen nahm die Conradin-Kreutzer-Tafel entgegen und sucht Verstärkung für großes Konzert.

Wenn ein Verein auf ein mindestens 150 Jahre langes Vereinsleben zurückblicken kann und sich in dieser Zeit der künstlerischen, volksbildenden und kulturellen Pflege der Laienmusik gewidmet hat, erfüllt er die Vorraussetzungen für die Verleihung einer Conradin-Kreutzer-Tafel. Eine unbedingte Voraussetzung für die Verleihung sei, dass der entsprechene Verein die Zelter-Plakette bereits erhalten habe, erklärt der Vorsitzende des Eigeltinger Gesangvereins Liederkranz, Wolfgang Abröll. Diese staatliche Auszeichnung zeichnet Chöre aus, die sich um die Chormusik und das Volkslied verdient gemacht haben.

"Unser Gesangverein wird in diesem Jahre schon 180 Jahre alt und hat deshalb diese Auszeichnungen redlich verdient", ist sich Dirigentin Ursula Abröll sicher. Im Festjahr gibt es natürlich ein besonderes Konzert. "Wir würden uns über Sängerinnen und Sänger für unser Jubiläumskonzert am 21. Oktober freuen", lädt sie Interessierte Männer und Frauen zum Mitsingen und Schnuppern bei einer Probe ein. Der Frauenchor probt alle zwei Wochen am Mittwoch und die Männer jeden Dienstag im Probelokal des Vereinshauses.

Beim Staatsakt beim 20. Landesmusikfestival in Horb überreichte Kultusstaatssekretär Volker Schebesta in Vertretung des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann zusammen mit Josef Offele, dem Vertreter des Badischen Sängerbundes, die Conradin-Kreutzer-Tafel mit Urkunde stellvertretend für alle Mitglieder des Gesangverein Liederkranz an den Vorsitzenden Wolfgang Abröll und seine Stellvertreterin Christina Reisinger.

Sänger und Gemeinderat Ewald Halder vertrat als Repräsentant die Gemeinde Eigeltingen. Die Chormitglieder Hannelore Gaßner, Matthias Lehn und Bernfried Speck sowie die Chorleiterin Ursula Abröll reisten ebenfalls mit nach Horb. "Wir Sängerinnen und Sänger und die gesamte Vorstandschaft freuen uns über diese hohe Auszeichnung", strahlte Christina Reisinger.

Für Fragen steht die Chorleiterin unter (0 77 74) 1702 zur Verfügung