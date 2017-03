Eigeltingen Folgen des Klimawandels beschäftigt Landwirte

Beim Maschinenring Tuttlingen-Stockach sind Wetterveränderungen Thema. Denn der Klimawandel hat Auswirkungen auf Ernteerträge und Arbeitsweisen der heimischen Landwirtschaft.

Über das Wetter reden die Menschen gerne und oft. Doch mit seichter Konversation hatte der Vortrag des Meteorologen Frank Bandle beim Maschinenring Tuttlingen-Stockach nichts zu tun. Denn für Landwirte geht es mit dem Wetter mitunter ans Eingemachte. Daher wollen die Maschinenringe ein engmaschiges Netz von Wetterstationen für Landwirte aufbauen, woran Bandle mitarbeiten will.

Pro Landkreis sollen es zwei bis drei große Wetterstationen und vier bis fünf kleine werden. Die kleineren nehmen nicht so viele Daten auf, sind nicht erweiterbar und kosten etwa 500 Euro. Die großen Stationen beginnen bei etwa 700 Euro und sind modular erweiterbar. Für Landwirte sind Werte wie Boden und Blattfeuchte, Bodentemperatur und gefrierender Regen ebenso wichtig wie Niederschläge, Temperatur, Wind und Böen. Für den Landwirt fielen nur die Anschaffungskosten und sehr geringe Kosten für die Internetverbindung an. Die Wetterstationen liefen über Solarzellen. Die Datenauswertung übernimmt das Unternehmen Weather 365 Agrar-Wetter-Services, dessen Inhaber und Geschäftsführer Bandle ist. So sollen die Landwirte schneller auf sie zugeschnittene Prognosen bekommen.

Das Ziel: Die Betriebe sollen auf den Klimawandel reagieren können. Beispielsweise indem sie die Kulturen verändern und auf Wein oder Soja umsteigen oder ackerbauliche Maßnahmen treffen, damit die humushaltige obere Bodenschicht bei Starkregen erhalten bleibt. Mit dem Maschinenring-Wettermessnetz könnten verbesserte Warnungen herausgegeben werden und im Schadensfall Nachweise für Versicherungen erstellt werden.

Zuvor erklärte Bandle den Landwirten des Maschinenrings Tuttlingen-Stockach den Unterschied zwischen Wetter, Witterung und Klima. Dabei legte er gleich zu Beginn die Basis für das Verständnis, indem er den Einfluss von El Ninjo und CO2 – Anstieg erläuterte. Damit konnte er zum Ende seines Vortrags erklären, dass der globale, menschengemachte Klimawandel sehr wohl Auswirkungen auf die lokale Landwirtschaft hat.

Frank Bandle malte keine Horrorszenarien und machte Mut: "Wir können das noch in den Griff bekommen!" Bei den FCKW-Gasen sei dies bereits gelungen. Diese haben eine Verfallszeit von 30 Jahren. Vor 30 Jahren habe man weltweit begonnen, bewusst mit der Bedrohung der FCKW-Gase für die Ozonschicht umzugehen. Die Senkung habe dazu geführt, dass sich die Ozonlöcher schließen. Leider hat CO2 eine Verfallszeit von 120 Jahren. Das heiße, man brauche mehrere Generationen, bis sich hier der Effekt zeige. Trotzdem sei er machbar. Auch wenn die Gefahr bestehe, dass sich mancher aus getroffenen Beschlüssen, beispielsweise von denen des Weltklimagipfels, zurückziehe, müsse man daran festhalten, den CO2-Wert langfristig zu senken.

Für Bandle bestand ein wichtiger Bestandteil seiner Forschungen in der Erkenntnis, dass es "das Wetter" nicht gibt. Man rechne mit Mittelwerten und Prognosen. Doch habe man erkannt, dass gerade in topografisch abwechslungsreichen Landschaften wie der hiesigen sich das Wetter stark vom Mittel unterscheide. So nähmen schwer vorhersagbare Extremwetterlagen zu, die extrem örtlich begrenzt seien.

Klimawandel auf Äckern

Süddeutschland, insbesondere Alpenraum und Mittelgebirge, erwärmt sich stärker als andere Regionen Deutschlands. Vegetationsphasen verschieben sich, Äpfel und Raps blühen beispielsweise früher. Niederschläge verlagern sich vermehrt ins Winterhalbjahr. Durch Extremwetter schwanken die Erträge oder fallen ganz aus. Der Schädlingsdruck nimmt durch wärmere Witterungsphasen zu. Das bedeutet, dass die Bewirtschaftungsplanung an die neuen Gegebenheiten angepasst werden muss. Die Folgen des geänderten Klimas sind neue Sorten, neuartige Verfahren, neue Maschinen. (sch)