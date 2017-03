Eigeltingen Fanfarenzug Homberg ist jetzt unter neuem Vorsitz

Wahlen und Ehrungen prägen die Hauptversammlung des Fanfahrenzugs Homberg.

Mit Pauken und Trompeten geht eine Hauptversammlung selten vor sich, doch der Fanfarenzug Homberg ist immer für eine Überraschung gut. So begleiteten die Musiker die Veranstaltung auf ihren Instrumenten. Da es so viele verdiente Vereinsmitglieder gab, spielten diese auch mit. Doch vor den Ehrungen standen noch die Wahlen. Nicole Römer gab nach sechs Jahren den Vorsitz ab. Ihr Stellvertreter Marc Schimpeler rückte auf Wunsch der Versammlung nach. Zu seinem neuen Stellvertreter wurde Felix Ruß gewählt. Schriftführerin Jutta Löffler wurde in ihrem Amt ebenso bestätigt, ebenso die Beisitzerin Ann-Katrin Fuchs.

Nicole Römer konnte drei Mitglieder mit einer sehr hohen Ehrung auszeichnen: Heidi Kabisreiter, Elvira Fecht und Carola Keßler sind bereits 40 Jahre aktiv im Verein. Die goldene Ehrennadel der Spielmanns- und Fanfarenzüge Baden-Württemberg erhalten sie bei der Mitgliederversammlung des Landesverbandes der Spielmanns- und Fanfarenzüge im April. Für zehnjährige Vereinszugehörigkeit wurden Denise und Gerrit Brecht, Ann-Kathrin und Jennifer Fuchs, Lisa und Jasmin Rauch, Felix Ruß und Steffen Rinderle geehrt. Die Ehrennadel in Bronze erhalten auch sie im April bei der zuvor genannten Mitgliederversammlung. Kassier Fabian Rauch wurde für zehn Jahre in der Vorstandschaft geehrt. Gleichzeitig stand die Verabschiedung von Lisa Domogalla an, sie beendete nach vier Jahren ihre aktive Vereinszugehörigkeit.

Als Dirigent überreichte Marc Schimpeler sechs Musikern für guten Probenbesuch (über 90 Prozent) ein Geschenk. Er informierte die Versammlung über das Ergebnis der Klausurtagung, die eine Woche zuvor stattgefunden hatte. Er teilte mit, dass der Fanfarenzug weiterhin als Ganzjahresverein tätig bleiben wird und nicht als reiner Fasnachtsverein fungieren möchte. Er bedankte sich bei Narrenpräsidentin Sandra Domogalla für die Idee einer Fusionierung beider Vereine. Ortsvorsteher Reinhard Brecht dankte für die kulturelle Arbeit des Vereins sowie für das gelungene Kinderferienprogramm 2016. Alle Vereinsvertreter dankten für die stets gute Zusammenarbeit.