Eigeltingen Europa als Friedensgemeinschaft

Der frühere Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Erwin Teufel, stellte beim Eigeltinger Neujahrsempfang vor, wie man Europa vom Kopf auf die Füße stellen könnte.

Eine Stunde über die Europäische Union, ohne dass Langeweile aufkam: Das schaffte der frühere Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Erwin Teufel, beim Neujahrsempfang der Gemeinde Eigeltingen. "Europa vom Kopf auf die Füße stellen – Auswirkungen auf die Bürger" lautete das Thema, in das Teufel tief eintauchte.

Er betonte, dass es noch nie eine so lange Friedenszeit in Europa gegeben habe. Ein Kontinent, der Jahrhunderte tief zerstritten gewesen sei und dessen Dreißigjähriger Krieg ein Drittel der Bevölkerung ausgelöscht habe und fast fünfzig weitere Kriege zur Folge hatte, sei nach dem Zweiten Weltkrieg befriedet worden. Das heutige Europa sei zwar teuer, aber immer noch billiger als die viele Jahre geführten Kriege, so Teufel. Zweites großes Thema in Bezug auf die Akzeptanz der Bürger für Europa sei die Subsidiarität, erklärte er. Es gebe kein einfacheres Wort, das die Eigenverantwortlichkeit der Bürger beschreibe. Dabei übte der Redner auch Kritik: "Europa kümmert sich um Aufgaben, die man näher am Bürger erledigen könnte", so sein Resümee. Dies nicht mehr zu tun, würde die Akzeptanz der Bürger erhöhen. Zudem müssten sich die Staaten Europas wieder an ihre Verträge halten. Als Beispiel nannte Teufel Euro- und Flüchtlingskrise. Dabei müsse zwar die Außengrenze geschützt werden, aber auch jeder Verfolgte, der Europa erreicht, Asyl bekommen.

Die Eigeltinger Kommunalpolitiker zeigten sich beeindruckt von Teufels Auftritt. Eine lange und brillante Rede habe Teufel gehalten, befand etwa Bürgermeister Alois Fritschi. Gemeinderat Klaus Bach sagte angesichts der Ausführungen: "Da wird einem wieder bewusst, was wir alles haben." Und Gemeinderat Siegbert Bach: "Es war beeindruckend, wie Erwin Teufel erläutert hat, wie die Aufgaben von Bürger über Gemeinderat und Kommunalverwaltung über Kreis, Land und Bund bis zu Europa weitergegeben werden sollten."