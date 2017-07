Eigeltingen Erziehung wird transparent: Kindergarten Löwenzahn mit neuer Konzeption

Die Kindergartenleitung stellt das Konzept vor. Außerdem wird der Kindergarten mit dem Zertifikat für bewusste Kinderernährung ausgezeichnet

Eigeltingen – Es ist immer gut, wenn man ein Konzept hat. Darum war die Veröffentlichung der Konzeption Kindergarten Löwenzahn der Kindergartenleiterin Nicole Preisendörfer wichtig. "In diesem Buch haben wir uns Gedanken gemacht: was wollen unsere Kinder, was brauchen sie, wie sehen sie die Welt und wie können wir sie erleben lassen, dass sie dazugehören?", fasste sie kurz zusammen.

Seit 2008 ist der Kindergarten Löwenzahn am Standort zwischen Schule und Lochmühle. Mit dem Neubau änderte sich auch die Trägerschaft von katholisch zu kommunal. Vor vier Jahren begann das Kindergartenteam, die Konzeption zu erarbeiten. "Sie ist die verbindliche Grundlage und das Profil unserer Einrichtung", lud die Leiterin Eltern und Erzieherinnen ein, darin zu lesen. Denn damit sei auch die Transparenz der pädagogischen Arbeit des Kindergarten Löwenzahns gegeben. Das Buch wird zudem fortgeschrieben, beispielsweise können sich Angebote und Öffnungszeiten verändern.

Ändern könnte sich auch die Kooperation mit anderen Institutionen. Der Kindergarten arbeitet über das Bildungshaus eng mit der Schule zusammen. So werden nicht nur die Übergänge von Kindergarten in Schule für die Kinder leichter gestaltet. Die Zusammenarbeit mit Fachstellen wie Frühförderstelle, Gesundheitsamt, Jugendamt und psychologische Beratungsstelle empfinden die Erzieherinnen als große Hilfe für sich und die Familien.

Doch sind es nicht nur die augenscheinlichen Partner, die den Kindergarten bereichern. Zum erlebten Sozialraum der Kinder gehören auch die Vereine: der Musikverein beim St. Martins-Umzug, der Narrenverein in der Fasnacht. Es gibt über die Naturpädagogin Waltraud Kostmann eine enge Zusammenarbeit mit dem BUND. Der SÜDKURIER berichtete beispielsweise über das Hühnerprojekt mit dem benachbarten Landwirt Theo Martin. Ein gute Bekannte ist auch die Vorsitzende des Imkervereins Bianca Duventäster. Mit ihr bauten Kinder und Eltern beispielsweise schon Insektenhotels. Die Zahnprophylaxe schaut ebenso regelmäßig vorbei. All diese Partner sind in der Konzeption festgehalten.

Wichtiger Partner ist auch das Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz, denn die "Bewusste Kinderernährung" BeKi war ein konzeptioneller Begleiter. Zur Kinderernährung gehört die pädagogische Arbeit mit den Kindern, beispielsweise der Erwerb von hauswirtschaftlichen Kompetenzen beim Zubereiten von Frühstücken. Hildegard Schwarz überreichte als Vertreterin des Landkreises das Zertifikat. "Intensiv und bewusst haben sie sich die vergangenen zwei Jahre mit unseren BeKi-Fachfrauen mit Essen und Trinken als Bildungsthemen und mit dem Verpflegungsangebot in ihrer Einrichtung beschäftigt", sagte Schwarz. "Sie haben die Auszeichnung BeKi-Kindertagesstätte absolut verdient, denn sie haben es vorzüglich geschafft, die Ernährungsbildung als pädagogisches Selbstverständnis in ihren Kindergartenalltag einzubauen."

BeKi-Kindertagesstätte

Als neunte Einrichtung hat sich der Kindergarten Löwenzahn das Zertifikat für "Bewusste Kinderernährung" (BeKi) erworben. Es gilt bis 2020. Das Zertifikat umfasst mehrere Themenfelder, den Genuss gemeinsamer Mahlzeiten sowie die Zusammenarbeit mit den Eltern. Die Mahlzeiten in der Einrichtung stehen auf dem Prüfstand. Mit "Habitzki Food Concept eat & learn" hat man einen Anbieter für kindgerechtes Essen gefunden.