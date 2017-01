Eigeltingen Erwin Teufel würdigt Entwicklung von Eigeltingen

Der frühere Ministerpräsident Erwin Teufel findet als Festredner anerkennende Worte beim Neujahrsempfang von Eigeltingen.

Der Duft von Weihrauch begrüßte die Besucher des Neujahrsempfangs der Gemeinde Eigeltingen, denn es ist gute Tradition, dass die Sternsinger den Empfang mit guten Wünschen begleiten. Ebenfalls gute Tradition ist es, die Veranstaltung mit einem Sektempfang zu beginnen. Unter den Besuchern befand sich auch der spätere Redner und ehemalige Ministerpräsident Erwin Teufel. Hier und ebenso im späteren Rückblick des Bürgermeisters sammelte er Eindrücke von Eigeltingen und seinen Bürgern.

"Sie haben die Gemeindereform hervorragend umgesetzt", lobte Teufel. Man habe die Eigenständigkeit der Ortsteile erhalten, wie er unter anderem den vielfältigen Berichten von Festen entnahm. Gleichzeitig nutze man die Synergien, die sich durch den Zusammenschluss als Gemeinde ergeben. Er lobte auch das Engagement der Bürger. Bürgermeister Alois Fritschi hob zudem die gute Infrastruktur hervor. Man habe Einzelhändler, Ärzte, Banken und eine hervorragende kommunale Dienstleistung in Kindergarten und Schule.

"Wir können hier in Eigeltingen die Welt nicht verändern, aber in unserem Entscheidungsbereich ein Stück besser machen. Ich lade sie ein, mit derselben Zuversicht und Engagement in die Zukunft zu blicken und diese aktiv mitzugestalten", band Alois Fritschi die Bürger in seine Zukunftsplanungen ein. Dazu forderte er eindrücklich auf, die Grundversorgung sowohl im kommunalen und ärztlichen als auch in den Bereichen Lebensmittel, Dienstleistung, Vereine und Kirche in der eigenen Gemeinde zu nutzen.

Dass dies erhalten bleibt, dafür sorgen Investitionen. Natürlich steht das Jahr im Zeichen des Ausbaus des Glasfasernetzes. Darüber hinaus werden die naturwissenschaftlichen Räume an der Schule in Betrieb genommen und deren Medienausstattung verbessert. Dabei würden sowohl Zuschüsse ausgeschöpft als auch auf Eigeninitiative gesetzt. Der Bürgermeister rief die Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger auf, nicht nur die Digitalisierung zu fordern, sondern auch die Schulen finanziell dabei zu unterstützen.

Die Schule sucht finanzielle Unterstützung auch bei Unternehmen. Der Bürgermeister nutzte die Chance, den Gewerbetreibenden zu danken. Diese trügen mit der Gewerbesteuer maßgeblich zum Handlungsspielraum der Kommune bei. "Wir haben mit der Höhe der Gewerbesteuereinnahmen aufgeholt und stehen nun im Vergleich mit den Umlandgemeinden gut da", freute sich Fritschi. Zudem würden über 850 Arbeitsplätze in der Gemeinde geboten.

Helden des vergangenen Jahres waren für den Verwaltungschef die Feuerwehrleute, die sich nicht nur beim Starkregen in Heudorf als schlagkräftig erwiesen. "Die Feuerwehr lebt uns vor, wie Eigeltingen zusammenwachsen kann!" Gleichzeitig lobte er das bürgerschaftliche Engagement in den Vereinen. Einer davon ist der Musikverein Heudorf, der den Neujahrsempfang gekonnt musikalisch umrahmt hat. Und die Steinbühlbären aus Rorgenwies übernahmen die Bewirtung.

Blutspender-Ehrung

Für zehnmaliges Blutspenden wurden beim Neujahrsempfang Petra Bart, Valentin Halder und Sonja Schubert geehrt. Dieter Lehmann, Walter Werner und Günter Zumkeller haben die Ehrungsstufe für 25-maliges Blutspenden erreicht. Sabine Glück, Christa Schafhäutle und Christof Tress traten bereits 50 Mal zu diesem Dienst an der Gemeinschaft an. Bürgermeister Alois Fritschi und Richard Auer dankten für das Engagement für den Nächsten. So seien unter den 168 Spendenwilligen im vergangenen Jahr kurz vor Weihnachten wieder viele Erstspender gewesen. Somit war die Versorgung von Unfallopfern, Verletzten und chronisch Kranken mit Blutkonserven gesichert.