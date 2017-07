Eigeltingen-Heudorf Erneuter Einbruch in ein Gebäude: Elektrische Sense und Kabeltrommel gestohlen

Polizei vermutet denselben Täter wie bei einem Einbruch Anfang Mai in dem Haus.

Der neuerliche Einbruch ereignete sich zwischen Sonntag, 25. Juni, und Mittwoch, 5. Juli, wie die Polizei nun in ihrer Pressemeldung mitteilt. Demnach ist in dieser Zeit ein unbekannter Täter in das Gebäude in der Straße Am Plätzle eingedrungen, das gerade umgebaut wird. Nach derzeitigen Erkenntnissen hat der Täter eine elektrische Sense der Marke Gardena und eine Kabeltrommel gestohlen. Weitere Gegenstände, die schon zum Abtransport bereit standen, ließ der Täter zurück. Die Beamten vermuten, dass der gleiche Täter schon Anfang Mai in dasselbe Gebäude eingebrochen ist. Damals wurden laut der Mitteilung ein Fernseher und Musikboxen gestohlen. Die Polizei Stockach bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (077 71) 93 91 0.