Eigeltingen-Heudorf Einbruch in Wohnhaus: Täter bricht Tür zu Dachterrasse auf

Der Einbruch ereignete sich am Freitag gegen 23 Uhr in der Mühlebergstraße im Eigeltinger Ortsteil Heudorf, wie die Polizei nun in ihrer Pressemeldung mitteilt. Demnach hat der unbekannte Täter eine Dachterrassentür aufgebrochen und ist in den Speicher des Gebäudes eingedrungen. In die eigentlichen Wohnräume kam er allerdings nicht. Ob etwas gestohlen wurde, ist der Meldung zufolge derzeit noch unklar. Die Polizei in Stockach bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (077 71) 93 91 0.