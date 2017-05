Eigeltingen Einbruch: Unbekannter klaut mehrere Elektrogeräte

Ein Einbrecher hat es auf elektronische Ware abgesehen und entwendete eine Beute im Wert von mehreren hundert Euro

Im Ortsteil Heudorf hat sich ein unbekannter Einbrecher über die Eingangstür gewaltsam Zutritt zu einem Gebäude in der Straße Am Plätzle verschafft. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtete, ereignete sich der Vorfall zwischen Sonntag, 7. Mai, und Samstag, 13. Mai. Der Unbekannte entwendete einen Fernseher, einen DVD-Player sowie zwei Bose Lautsprecherboxen im Wert von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Stockach, Tel. (07 77 1) 93 91 0, zu melden.