Eigeltingen Eigeltinger Schule freut sich über neue naturwissenschaftliche Räume

Mehr Raum für Experimente: In der Eigeltinger Schule gehen die neuen naturwissenschaftlichen Räume in Betrieb. Sie verschaffen dem Haus viele neue Möglichkeiten und stärken den naturwissenschaftlichen Zweig.

Jahrelang kämpfte die Schulgemeinschaft für sie gekämpft, nun sind die neuen naturwissenschaftlichen Räume in Betrieb. Sie sind maßgeblicher Teil der Schulentwicklung. Heute ist die Schule in Eigeltingen eine Gemeinschaftsschule, schon als Werkrealschule war das Haus naturwissenschaftlich und berufsnah ausgerichtet. "Wir freuen uns, dass mit den neuen naturwissenschaftlichen Räumen Unterricht auf allen Niveaus, von Hauptschule bis Gymnasium, vermittelt werden kann", erklärt Schulleiter Michael Wernersbach.

Dabei gehen Theorie und Praxis hier Hand in Hand. So können beispielsweise Experimente am digitalen Mikroskop direkt auf die Tablets der Schüler übertragen werden. Vorbei die Zeiten, als man am Mikroskop Schlange stehen musste. Dank interaktiver Tafel können Verlauf und Ergebnisse der Experimente auch direkt dokumentiert und kommentiert werden. Auch andere Geräte sind direkt mit den Tablets vernetzbar und ermöglichen so ein wirkliches erleben von Biologie, Chemie und Physik.

Fächer sollen erlebbarer werden

Am Tag der offiziellen Inbetriebnahme gab es gleich einen speziellen Versuchsaufbau: für ein Experiment zum Thema Kraft. Das war der Lehrerin Anja Auer wichtig. Denn so sei der Unterschied zwischen dem Heben von Gewichten über Rollen oder über einen Seilzug direkt erlebbar. Schüler Junus Lüttich ließ es sich denn auch nicht nehmen, sich selbst hochzuziehen. Im Gegensatz zu Baron Münchhausen tat er dies nicht an seinen Haaren, sondern mittels Seilzug. Genauso sollen die neuen naturwissenschaftlichen Räume die Lust an Naturwissenschaft wecken. Nach der Schulphilosophie liegt ein Schwerpunkt des Unterrichts darauf, dass die Schüler selbst aktiv werden. Bis zu 28 Schüler können gleichzeitig in den neuen Räumen experimentieren.

"Rund zwölf bis 14 Stunden verbringt ein Schüler der oberen Klassen im naturwissenschaftlichen Unterricht pro Woche", errechnet Michael Wernersbach. Er freut sich, dass durch die zwei neuen Unterrichtsräume und den Vorbereitungsraum die Lehrer der Klassen drei bis zehn nun den Bildungsplan perfekt umsetzen könnten. Darauf freuen sich auch die rund zwölf Lehrer der Fächer Chemie, Biologie und Physik. Die naturwissenschaftliche Ausrichtung der Schule wird weiter gestärkt.

Der Bau der zwei Räume mit Vorbereitungsraum kostete rund 650 000 Euro. "Darin enthalten sind auch die Kosten für Inventar und Ausstattung", erklärt der Schulleiter. Er dankt ausdrücklich dem Gemeinderat, der einstimmig ohne Zusage von Zuschüssen den Neu- und Umbau genehmigt habe. Mittlerweile sind 273 000 Euro Fachzuschuss vom Land zugesagt. Zudem hoffen Verwaltung und Schule noch auf Mittel aus dem Ausgleichsstock. Michael Wernersbach dankt auch der Schulgemeinschaft: "Lehrer, Eltern und Schüler haben aktiv an den naturwissenschaftlichen Räumen mitgewirkt!"

