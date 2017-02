Eigeltingen Eigeltingen bringt schnelles Internet und neue Bauplätze voran

Die Gemeinde zurrt die Breitband-Finanzierung fest. Auch bringt sie neue Bauplätze auf den Weg.

Die Finanzierung für das interkommunale Glasfaserprojekt Eigeltingens steht. Für den Kredit über eine Million Euro, der als Haushaltseinnahmerest vom vergangenen Jahr verbucht wird, gab es drei Angebote. Die Gemeinde wird mit der Landesbank Baden-Württemberg als der günstigsten Bieterin einen Kreditvertrag über zehn Jahre abschließen. Der Zinssatz beträgt 0,77 Prozent. Auf Sondertilgung wird für den günstigen Zinssatz verzichtet. Zumal Sondertilgungen aufgrund der Haushaltslage eher unwahrscheinlich sind.

"Die Bagger rollen wieder", freute sich Bürgermeister Alois Fritschi mit Blick auf den aktuellen Stand der Bauarbeiten bezüglich des Glasfasernetzes. Hauptamtsleiter Walter Braun fügte an, dass es über Fasnacht keine Baustellen in den Orten geben werde und Vorbereitungen für die Verlegung auf Hochtouren liefen. Spätestens bis Ende März werde der Provider feststehen. Dann gebe es eine Bürgerinformationsveranstaltung.

Die stellvertretende Kämmerin Karin Lütte erläuterte, warum die Verwaltung eine neue Finanzsoftware brauche. Diese würde rund 15 000 Euro kosten, zuzüglich diverser Schulungen. Der Gemeinderat stimmte zu, dass die Verwaltung die passende Firma aussuchen darf, da die Zeit drängt. Denn ein reibungsloser Ablauf und somit gute Betreuung und Service seien wichtig. Dafür stellt die Kämmerei die Globalrechnung nochmal ein Jahr zurück. So würden finanzielle und personelle Ressourcen geschont.

Die von Karin Lütte verlesenen Spenden wurden von den Räten genehmigt. Darunter waren 500 Euro von der Firma Aptar für die Feuerwehr und sechs Spenden in Höhe von insgesamt 846,60 Euro für die Betroffenen des Hausbrandes im vergangenen Jahr.

Damit die privaten Bauherren bauen können, erschließt die Gemeinde neue Bauplätze. Weitere Erschließungsarbeiten wurden jeweils an die bisherigen Ingenieurbüros vergeben. In Heudorf wird im Gebiet Brühl III der Ring geschlossen und in Honstetten entstehen in Klein-Öschle IV fünf neue Plätze. Hier fallen auch noch Vermessungsarbeiten an. Die Arbeiten werden beschränkt ausgeschrieben.

Reutes Ortsvorsteher Reinhard Schwanz begrüßte den ersten Bauantrag für das Baugebiet "Im Wiesengrund": "Wir freuen uns auf weitere Bauherren und auf das erste Haus in unserem Neubaugebiet!" Der Bauantrag wurde ohne Einsprüche zur Kenntnis genommen.

Die Gemeinderäte sprachen auch Verkehrsthemen an: die unübersichtliche Situation an der Bushaltestelle in der Ortsmitte ebenso wie Geschwindigkeitskontrollen und eine Verkehrsberuhigung in Hirschlanden.

Das schnelle Internet

Die Netto-Investitionskosten für den Beitbandausbau in Mühlingen und Eigeltingen betragen insgesamt 9,9 Millionen Euro. Ermöglicht wurde der Ausbau durch einen Zuschuss im Rahmen der Breitband-Offensive des Landes Baden-Württemberg. Durch sie bekam Eigeltingen 3,5 Millionen und Mühlingen 2,5 Millionen Euro Förderung. Diese Beträge decken 60 Prozent der nötigen Investitionskosten. Voraussetzung für die Zuschüsse war, dass die Gemeinden für 98 Prozent aller Anschlüsse einen Zugang mit 50 Megabit pro Sekunde bereitstellen. Dies wird durch die Verlegung von Breitbandkabeln mit Glasfaser möglich.