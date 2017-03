Eigeltingen-Heudorf Eieressen nach der Fasnacht: In Heudorf machen Eier den König

Ein alter Fasnachtsbrauch setzt sich fort. Er geht darauf zurück, dass man Eier in der Fastenzeit an die Herrschaft abgeben musste.

Einem besonderen Brauch gehen die Heudorfer am Freitag nach Fasnacht nach: Sie suchen den Eierkönig. "Früher fand das Eieressen am Aschermittwoch statt", sagt Karl-Heinz Schober, der Vizepräsident der Narrenzunft Heuliecher. Doch mit der Zeit hätten die Heudorfer lieber Hering und andere fasnachtliche Gerichte gegessen und man habe das Eieressen einfach verschoben. Wann genau die Heudorfer mit dem Eieressen begonnen haben, ist nicht klar. Es gibt Aufzeichnungen, die belegen, dass es zumindest schon vor dem Zweiten Weltkrieg war.

Warum Eier? Dackelordenträger Werner Heim berichtet: "Die Eier mussten früher in der Fastenzeit an die Herrschaft abgegeben werden. Darum aß man sie noch schnell vorher auf." Heute gibt es in der Heudorfer Fasnacht das Eiersammlerpaar, das am Schmotzigen Dunschtig in ganz Heudorf und auf den umliegenden Höfen Eier sammelt. Somit wird ein Heischebrauch gelebt. In diesem Jahr sammelten Stefan Spandler und Katja Leber 620 Eier. Der Rekord lag bei über 700 Eiern, und in einem Jahr wurden nur zwanzig Eier heil nach Hause gebracht. Denn das Eiersammeln erfordert Koordination und Fitness. "Die Leute warten auf die Eiersammler", freut sich Franziska Bürklin, die den Rekord hält. "Da stellen die Leute zu den Eiern auch Schnaps und Kaffee, mit der Anweisung jeweils dreimal Narri-Narro und Heu-Liecher zu rufen, wenn sie nicht zu Hause sind."

Der Eierkönig wird seit 1996 gekrönt und die Eierkönigin seit 2011. Vierzig Wettkampffreudige kamen in diesem Jahr ins Gasthaus Kreuz. Es gewannen Stefan Spandler mit 21 verspeisten Eiern und Franziska Bürklin mit zehn. Beide stehen schon mit höheren Werten auf den Wanderpokalen. Man merkte ihnen den Profi an. So wurde die Konkurrenz genau im Auge behalten. Übrigens würzten beide ihre Eier mit Flüssigwürze. Barbara Fuchs nahm zum ersten Mal teil: "Dabei sein ist alles", war allerdings nur anfangs ihr Motto. Sie verkündete, im nächsten Jahr werde sie Eierkönigin. Das Brauchtum bleibt auch über Fasnacht hinaus lebendig.