Eigeltingen Diskussionen um Baugebiete im Eigeltinger Gemeinderat

Es gibt intensive Planungen und Bautätigkeit in Eigeltingen. Der Gemeinderat macht Wege für private und gewerbliche Bauherren frei. Es gibt aber Verwirrung über den Stand bei einem Baugebiet in Rorgenwies.

Um insgesamt drei Aufstellungsbeschlüsse für veränderte Bebauungspläne ging es in der jüngsten Eigeltinger Gemeinderatssitzung im Vorfeld von Baugesuchen. Zuerst war das Gewerbegebiet "Hinterhofen II" Thema. Bürgermeister Alois Fritschi erläuterte auf Nachfrage, dass es nicht um das gesamte Gebiet gehe, sondern um Grundstücke der Firma Aptar. Diese sei für die Gemeindeentwicklung auf vielfältige Art wichtig, so der Rathaus-Chef. Da seien beispielsweise zum einen die Gewerbesteuerzahlung und zum anderen die Arbeitsplätze und die gute Zusammenarbeit mit der Schule. Aktuell ist ein Bürogebäude geplant. Somit würde sowohl das in Eigeltingen befindliche Entwicklungs- und Kundenzentrum gestärkt als auch die bisher in den Gebäudekomplexen verstreuten Büros zentralisiert. Um die Planungen des dreistöckigen Gebäudes realisieren zu können, wurden die First- und Wandhöhen auf 13,5 Meter erhöht sowie die Grundflächenzahl auf 0,8 erweitert. Nicht nur Gemeinderat Ewald Halder begrüßte dies: "Die geplante Art zu bauen gibt dem Unternehmen mehr Fläche ohne den Flächenverbrauch zu erhöhen." So stimmte der Rat sowohl der Bebauungsplanänderung als auch der Bauvoranfrage zu.

Als Zweites stand der Bebauungsplan "Im Wiesengrund" in Reute zur Diskussion. Aufgrund eines aktuellen Bauvorhabens regte die Verwaltung hier an, die Vorschriften für die möglichen Flächen für Garagen, Carports und Stellplätze zu lockern. Der Gemeinderat stimmte dem zu.

Der dritte Änderungsantrag betraf den Bebauungsplan "Dunzenberg III. Änderung". Um den später folgenden Bauantrag des Getränkehandel Baumann zustimmen zu können, wurden die Baugrenzen erweitert. So kann der Betrieb um ein Lagergebäude mit darüber liegender Wohnung für den Betriebsleiter erweitert werden. Architekt Alexander Stemmer gab später zu bedenken, dass hier aufgrund der Logistik eines Getränkehandels ein Sonderfall vorliege. Auch hier hatten die Gemeinderäte keine Bedenken. Ewald Halder fasste so zusammen: "Wir haben der Bauvoranfrage ja schon zugestimmt."

Beim ersten Baugesuch hatten sich die Gemeinderäte schon ein Bild bei einem Vororttermin gemacht. Somit konnte der geplanten Zelthalle als Lagerfläche für die Firma Quick-Mix Putztechnik bei Großer Felsen 1 schnell das gemeindliche Einvernehmen erteilt werden. Ebenso stimmte der Rat dem Neubau eines Wohnhaus im Wohngebiet "Klein Öschle" in Honstetten zu.

Unter "Fragen aus dem Gemeinderat" brachte Manfred Schwanz das Baugebiet in Rorgenwies ins Gespräch. Er mahnte an, endlich die Grundstücksverhandlungen abzuschließen. Denn in zwei Jahren sei man keinen Schritt weitergekommen. Der Bürgermeister gab an, dass Grundstücksverhandlungen laufen. Was wiederum Gemeinderat Nicolai Van der Bellen irritierte, da er die Verhandlungen mit der Kirche schon abgeschlossen glaubte. Auch Heudorfs Ortsvorsteher Harald Roth mahnte an: "Der Planer hat gesagt, wenn die Grundstücke da sind, können die Bagger fahren. Es ist alles mit den Fachbehörden geklärt. Wenn wir das nicht bald umsetzen verfallen die Absprachen und es droht ein neues Bebauungsplanverfahren."

Flächennutzungsplan

Gleich zwei Baugebiete sollen in der Gemeinde Eigeltingen anders umgesetzt werden, als im Flächennutzungsplan vorgesehen. Betroffen ist zum einen das Baugebiet in Rorgenwies, das so leichter zu erschließen wäre. Das Neubaugebiet auf dem Bollenberg soll verschoben werden, weil unter dem geplanten Gebiet Schadstoffe liegen. Seit mehreren Jahren tauchen die Planungen sowohl im Eigeltinger Gemeinderat als auch in den Sitzungen der Verwaltungsgemeinschaft Stockach auf. Wann die Vorhaben umgesetzt werden können, will die Verwaltung nicht verbindlich zusagen. Die Planungen und Verfahrensschritte sind umfangreich und noch nicht abgeschlossen. (sch)