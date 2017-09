Eigeltingen Die Vorbereitungen fürs Honstetter Herbstfest laufen

Das Fest beginnt am Freitag: 150 Helfer sind derzeit mit vielen verschiedenen Details beschäftigt. Vor allem in der Küche gibt es viel zu tun.

Auch bei den Vorbereitungen zum Herbstfest muss wieder viel Gemeinschaftsarbeit gestemmt werden. Das Fest, das bereits am morgigen Freitag, 8. September, mit einer Partynacht für junge Menschen aus dem Umland beginnt, ist über die vergangenen 36 Jahre zu einem Publikumsmagneten geworden.

Hier treffen sich die jungen Damen im Dirndl und viele der Begleiter erscheinen gut gelaunt im Karohemd oder einer Lederhose, um gemeinsam Freunde und Bekannte zu treffen und bei aktuellen Hits Party zu machen. Der Vorsitzende des veranstaltenden Musikvereins Honstetten, Stefan Müllerleile, blickt mit Optimismus auf die kommenden Festtage: "Gut 150 Helfer benötigen wir in den kommenden vier Festtagen wieder für die vielen Schichten, um mehrere Tausend Besucher mit Getränken und Essen aus einer umfangreichen Speisekarte mit herbstlichen Leckereien wie Schlachtplatte, Kesselfleisch oder Bratwürste mit Kraut zu versorgen", so Müllerleile im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Honstetten hat Erfahrung in der Organisation des großen Zeltfests. Besucher wie Veranstalter haben eines gemeinsam. Alle wollen einen vergnügten Nachmittag oder Abend mit guter Blasmusik oder netten Tischnachbarn erleben. Auch hinter der Theke und in der Küche sind es immer wieder die kleinen Dinge, die den Zusammenhalt des Vereins, aber auch des ganzen Dorfes stärken: beispielsweise der Teller mit liebevoll angerichteten Schokoriegeln für das Personal als Anerkennung für dessen Einsatz, ebenso wie ein Dankeschön für die Bereitschaft zu helfen. Noch bleibt den Kuchenbäckerinnen im Dorf Zeit, sich abzustimmen, welche Kuchen und Torten in der riesigen Auswahl am Sonntag fehlen und diese dann zu backen.

Kaffeespezialitäten in einer liebevoll aufgebauten Kaffeelaube laden zum Verweilen ein. Wer lieber Cocktails oder eine Auswahl an Weinspezialitäten sucht, hat die Möglichkeit sich an kleinen Tischgrupppen oder auf der kleinen Couch in der Weinlaube einzufinden, um ein Gespräch in ungestörterer Atmosphäre zu führen.

Nicht vergessen werden auch die Kinder, für die nach einer Erkundung des Vergnügungsparks im Außengelände auch eine gute Verpflegung vor Ort angeboten wird. Am Montag beim Festausklang gibt es sogar ein eigenes Kinderfest, bei dem Tatjana Amann und Heidi Geigges mit bunten Farben die Gesichter der Kinder mit vielen Motiven verzieren werden.

Das ist geboten