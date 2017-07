Eigeltingen Die Kleinen der Gemeinde feiern

Sommerfest beim Kindergarten Löwenzahn in Eigeltingen

Eigeltingen – Im Begrüßungslied sangen die Kinder "Wir sind die Kleinen in den Gemeinden, doch ohne uns geht gar nichts". Beim Sommerfest des Kindergarten Löwenzahn standen sie am Anfang nicht wirklich im Mittelpunkt. Für Erzieherinnen, Eltern und Kooperationspartner waren sie aber der Hauptgrund für ihre Handlungen oder so wie im Liedtext: das Salz in der Suppe oder die Hefe im Teig. Vorgestellt wurde nämlich das Kindergartenkonzept. Dazu gehört auch ein Ernährungskonzept. Dies wurde mit Hilfe der BeKi-Frauen erstellt. Beim Sommerfest wurde auch die BeKi-Plakette übergeben, zu der ein gesonderter Bericht folgt.

Schön war es auch, dass weitere Kooperationspartner mitfeierten. Zum Beispiel die Naturpädagogin Waltraud Kostmann, die mit den Kindern unter anderem die Welt der Hühner erforschte. Sie freute sich besonders, dass die Blühwiese für die Insekten punktgenau zum Sommerfest ihre ganze Pracht zeigte. Auch Bianca Duventäster ist eine gute Bekannte bei Kindergarten, Kindern und Eltern. Als Miss Biee legt sie allen die Bienen ans Herz. Am Sommerfest brachte sie nicht nur Produkte aus dem Bienenstock mit, sondern brachte den Kindern auch bei, wie sich die Bienen im Stock verständigen. Den Schwänzeltanz präsentierten sie dann den Erwachsenen.

Die Kindergartenkinder bereicherten den Nachmittag mit Liedern und der Aufführung der kleinen Raupe Nimmersatt. Dann genossen sie die leckeren Backwerke ihrer Eltern und spielten im Außenbereich ihres Kindergartens.

Eigentlich kein Grund zu feiern war die Verabschiedung von Rosemarie Fürst aus dem Kindergartenalltag in die Rentenzeit. Die Heudorferin war die Konstante im Eigeltinger Kindergarten. Sie machten den Wechsel vom katholischen Kindergartenträger zum kommunalen Kindergarten Löwenzahn am neuen Standort bei der Schule mit. Seit vier Jahrzehnten begleitete sie viele Kinder und Familien bis zur Schule. Sie drängte nie in den Vordergrund, war aber stets mit gutem Rat und Tat zur Stelle, wenn er gefragt war.