Eigeltingen Die Heudorfer Abwasserkanäle sind marode

Die Sanierung des Abwassernetzes ist dringend notwendig – die Kosten sind entsprechend hoch.

Kommunale Abwasserkanäle sind gemäß der Eigenkontrollverordnung regelmäßig zu kontrollieren. In der Gemeinde Eigeltingen fand die erste Kontrolle im Ortsteil Heudorf statt – dort hatten im vergangenen Jahr starke Regenfälle das Abwassernetz überfordert. Udo Lemke vom beauftragten Ingenieurbüro Reckmann legte die Ergebnisse dem Gemeinderat vor. Eine Firma hatte alle Kanäle in Heudorf gereinigt, befahren und die Ergebnisse dokumentiert. Udo Lemke rechnet mit Kosten in Höhe von fast 350 000 Euro.

Er erklärte dem Gemeinderat, dass die Sanierungsarbeiten keine Luxusaufgabe seien, sondern eine Pflichtaufgabe der Gemeinde. Bürgermeister Alois Fritschi gab zu: "Auch für uns von der Verwaltung waren die Kosten erst einmal ein Schock!" Doch nun müsse man anpacken, die vergangenen Jahre habe man kaum etwas am Netz gemacht und das würde sich jetzt eben rächen. Zuschüsse gebe es für die anstehenden Sanierungen nicht. Er rechnet damit, dass die Arbeiten am Abwassernetz von Heudorf in drei bis vier Jahren abgeschlossen seien. Dann folgten die anderen Ortsteile.

Diese würden in den nächsten Jahren ebenfalls befahren, erklärte Udo Lemke. Er wollte den Räten aber nicht zu viel Hoffnung machen, dass die Kanäle dort wesentlich besser seien. Man werde die Arbeiten eng mit dem Landratsamt abstimmen. Den Verantwortlichen sei bewusst, dass Eigeltingen nicht alle Arbeiten zeitgleich ausführen könne. Zunächst werde ein Sanierungsplan für Heudorf erstellt. Lemke teile die Schäden in drei Kategorien ein: teilweise müsse komplett erneuert werden, teilweise werde renoviert und andernorts reichten partielle Reparaturen.

Durch die Sanierung der Abwasserkanäle würde ein kompletter Neubau des Netzes unnötig, die Arbeiten an den Rohren und den Verbindungen würden das Abwassernetz der Gemeinde fast wieder wie neu machen, erläuterte der Ingenieur. Durch schadhafte Kanäle würden teilweise Straßen unterspült. Dort müsse die Kommune auch die Verkehrssicherheit durch Arbeiten am Kanal aufrecht erhalten.