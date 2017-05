Eigeltingen Dem Eierlegen auf der Spur: Kindergarten-Kinder besuchen Hühnerstall

Die Kinder vom Kindergarten Löwenzahn in Eigeltingen bekamen besondere Einblicke in den Hühnerstall und lernten dabei einiges.

Die Kinder des Kindergarten Löwenzahn haben viel über Hühner gelernt. Und ganz nah waren sie der Frage "Was ist zuerst, das Ei oder das Huhn?" auf der Spur. Denn die Naturpädagogin Waltraud Kostmann hatte sich von einem Projekt von Martina Müller-Dürr anstecken lassen. Ihren Brutkasten für Hühnereier brachte sie nach Eigeltingen und so konnten die Kinder verfolgen, wie aus den Eiern die Küken schlüpfen: Erst ein kleines Loch, dann eine Pause und weiter geht es. Mit Staunen verfolgten die Kinder die Bewegungen in einem Ei, als es durchleuchtet wurde.

Die Naturpädagogin hatte gemeinsam mit dem Kindergarten viele anschauliche Informationen zusammengestellt. Ein Hühnerhof zum Spielen gehörte ebenso dazu wie Bilder und Texte für die Erwachsenen. Denn auch die Eltern interessierten sich für den Fortschritt der Küken. "Es ging mir darum, dass die Kinder wieder einen Bezug zu Nutztieren bekommen", erklärt Kostmann. Dank der Unterstützung des BUND-Kreisverbands, der Gemeinde Eigeltingen und der Kindergarteneltern konnte es nach langer Anlaufzeit umgesetzt werden.

Höhepunkt war der Besuch bei einem Bauer. Theo Martin wohnt in der Nachbarschaft zur Schule. Er hat zwar die aktive Landwirtschaft aufgegeben, ist aber den Kindern zum Beispiel über Besuche auf der Streuobstwiese als Bauer Martin bekannt. Für die Kindergartenkinder ist er nun auch Hühneropa. Denn sie durften bei ihm und seiner Frau nicht nur die Hühner im Freilauf besuchen und füttern, in kleinen Gruppen ging es auch in den Hühnerstall. Dort sahen sie, wie die Hühner beim Eierlegen gackern und tatsächlich auf Stangen schlafen.

Die Kinder wurden später auch sehr nachdenklich, als Waltraud Kostmann sie auf den Umgang mit den Tieren ansprach. "Wenn ihr nicht achtsam mit ihnen umgeht, bekommen sie Angst und dann laufen sie weg." Die Kinder nahmen sich das zu Herzen und kehrten später nach einer Geschenkübergabe und dem Singen eines Hühnerlieds fröhlich wieder zum Kindergarten.