Eigeltingen Das Programm des neuen Dirigenten David Johannes

Viel Beifall und eine Zu­gabe beim Jahreskonzert des Musikvereins Honstetten in der Tudoburghalle

Eigeltingen–Honstetten – Mit dem diesjährigen Jahreskonzert beantworteten die Musiker des Musikvereins Honstetten so manch Frage der in großer Zahl gekommenen Zuhörer im laufenden Programm. Schon der Auftritt des Bezirks-Jugendblasorchesters Aachtal unter Leitung von Christian Mader führte vor Augen, wie wichtig Jugendarbeit in der heutigen Zeit ist. Vor allem aber wieviel Zeit auch deren Ausbilder einbringen, denn sie unterstützen das Orchester auch beim Auftritt.

Die Früchte der Ausbildung der ehemaligen Honstetter Zöglinge erntete die Kapelle bei diesem Konzertabend. Der neue Dirigent heißt David Johannes und stammt ebenfalls aus den Reihen des Vereins. Er hat eine zwölfmonatige Ausbildung an der Musikakademie in Staufen durchlaufen und die "Highlights aus Staufen" zum Konzerttitel werden lassen. Die Wahlstücke seiner Mitstreiter in dieser Zeit habe er in beeindruckend kurzer Zeit gemeinsam mit allen Musikern "seit dem Narrentreffen im Februar bis heute Abend", wie er selbst im Gespräch mit dem SÜDKURIER verriet, einstudiert.

Nach dem Stück "Der Sonne entgegen" wanderten die grünen Uniformjacken an die Lehnen, und der Musikverein Honstetten nahm die Besucher mit in eine Welt voll majestätischer Klänge, welche sauber gespielt durch alle Register wechselten. Auch die Rhythmusgruppe hatte beim Traum von der Welt ohne Krieg, wie die Beschreibung des Stücks lautete, alle Hände voll zu tun.

Es sind oft die Ideen der Komponisten, welche für die Zuhörer als hilfreiche Stütze dienen, und Bilder in den Köpfen während des Zuhörens entstehen lassen. Auch Vögel gab es im Programm. Denn, was wäre die Welt mit Sonne und Gletschern ohne die Adler, die mit voller Kraft durch die Lüfte schweben. So boten die Musiker auch die Stücke "Where Eagles fly" und das Klarinettensolostück "Zwei lustige Vögel" dar, bei dem Carina Bach und Sarah Werner den Zuhörern ihre technische und musikalische Spitzenklasse zeigten und mit viel Applaus und der Forderung nach einer Zugabe belohnt wurden.

Dirigent David Johannes liebt die Herausforderung, das Selbstwahlstück seiner Dirigentenprüfung trug den englischen Titel "Adventure". Es ist ein Stück, das mit solistischen Stellen in den Flöten und Baritonreihen sowie einer sehr abwechslungsreichen Dynamik geprägt ist. Zum Abschluss gab es dann für die Zuhörer noch ein Medley, mit Erfolgstiteln des legendären Tom Jones. Als Zugabe gab es noch ein Stück des unvergessenen Ernst Mosch mit dem Titel "Komm mach doch mit". Der Gesang von Markus Bach und Renate Braun gab dem Konzert ein entspanntes Ende, bei dem alle Besucher mitsangen und summten, und fleißig im Takt klatschten.

Durch das Programm in der Tudoburghalle führten Nina Bach und Carmen Schwald. Der Musikverein Honstetten dankte seinen treuen Mitgliedern, allen Helfern im Hintergrund, welche mit ihrem Einsatz den Abend ermöglicht hatten. Der Guggenmusik Stäggeneschter, welche das Publikum mit belegten Brötchen und Getränken versorgten ebenso wie Markus Bach, der als Interimsdirigent eingesprungen war. Andreas Müllerleile erhielt eine Anerkennung für seine zehnjährige Tätigkeit als Jugendleiter. Im Februar 2016 übergab er sein Amt an Carina Bach.

Ehrungen in Honstetten

Diese Musiker des MV Honstetten wurden von Jürgen Amann, Vorsitzender des Bezirks Aachtal des Blasmusikverband Hegau Bodensee (BHB), geehrt: Linda Kähler, Lara Schafhäutle, Fabian Wolpert und Nico Schafhäutle erhielten die bronzene Ehrennadel des BHB; Tanja Bach wurde für 20 Jahre aktive Mitgliedschaft mit der Ehrennadel in Silber des BHB ausgezeichnet; Luca Keller erhielt das Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze. Der erste Vorsitzende des Vereins, Stefan Müllerleile, erhielt die Verdienstnadel des BHB in Bronze, "für seinen sicherlich nicht immer ganz einfachen Einsatz", wie Jürgen Amann in seiner Lobrede erwähnte.

Bildergalerie im Internet: