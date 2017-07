Eigeltingen Chorverband zeichnet junge Heudorfer Sänger aus

Im Heudorfer Kindergarten ist Singen Programm. Als Anerkennung gab es die Caruso-Plakette. Doch laut Kindergartenleiterin Eva Angyal war der Weg zur Plakette das eigentliche Erlebnis.

Wer am Kindergarten St. Blasius in Heudorf vorbeiläuft, kann sie hören, die fröhlichen Kinderstimmen. Dieser Gesang wurde bei einem Musikfestival sogar ausgezeichnet. Ein Musical der jungen Sänger ging der Verleihung der Caruso-Auszeichnung durch Fachberaterin Brigitte Firmbach vom Bodensee-Hegau-Sängerbund voraus. "Ihr seid alle Sieger", rief sie den Kindern zu.

An die Nachfolge-Auszeichnung des "Felix" seien hohe Anforderungen gebunden. So müssen die Erzieherinnen immer wieder auf Fortbildung. Zum regelmäßigen Singen von kindgerechtem Liedgut in großer Auswahl gehört auch eine instrumentale Begleitung sowie das Spielen von Orffschen Instrumenten. "Das fördert das Kulturverständnis schon in jungen Jahren und steigert das Selbstbewusstsein", wusste Brigitte Firmbach. Sie beglückwünschte die Eltern zu solch engagierten Erzieherinnen, denn sie hatte den Kindergarten im Vorfeld der Verleihung mehrmals besucht. Wahrscheinlich noch aufgeregter als die Kinder war die Kindergartenleiterin Eva Angyal, als sie endlich Plakette und Urkunde in Händen hielt. "Musik verbindet Menschen und die Musik verbindet auch uns im Kindergarten", sagte sie, bevor jedes Kind als Zeichen der gemeinsamen Auszeichnung einen Notenschlüssel aus Holz bekam. Dabei sei der Weg zur Auszeichnung schon das Ziel gewesen. "Die Plakette ist schön, doch die Erlebnisse, die wir auf dem Weg dorthin hatten, waren noch viel bedeutender!"

Einen Eindruck davon gab das eingangs erwähnte Musical. Die Erzieherinnen traten stimmlich in den Hintergrund, hatten aber für jedes Kind die passende Hilfe. Besonders gelungen war die Moderation. Pastoralreferent Mathias Mutter ging darin auf, auch wenn er weder auf die Pauke hauen noch wirklich mitmachen durfte. Doch war seine Moderation das einende und humorvolle Band der über zehn Programmpunkten mit Gesang, Tanz und Reden. Diese zeigten auch den wunderbaren Umgang von Erzieherinnen, Kindern und Eltern miteinander auf.