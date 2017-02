Brauchtumsabend in Honstetten: Wasserburger Talgeister stellen neue Gruppierung vor - Mit Bildern

Beim Brauchtumsabend stellte die Burgnarrenzunft Wasserburger Talgeister ihre neue Gruppierung vor – den Honstädtler.

Die Honstetter sind stolz auf ihre Geschichte, als älteste badische Gemeinde. Ebenso auf die Vergangenheit inmitten von Burgen. Oberhalb der Tudoburg gab es eine Ansiedlung die Städtle genannt wurde. Unter Honstettern heißt das Gewann heute noch so und gab der neuen Figur ihren Namen.



Sie ist einem historischen Städter nachempfunden, trägt keine Maske und kann von Männern und Frauen gleichermaßen getragen werden. Es Städtlewieble gab es schon lange an der Dorffasnacht, wurde mit den Jahren aber als Figur beinahe vergessen. Nun lebt die Stadt Honstetten an Fasnacht neu auf.