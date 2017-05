Eigeltingen Betrunkener Autofahrer kommt von Straße ab

Das Auto überschlug sich und blieb in einem Bach stehen. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 5 Uhr, wie die Polizei in ihrer Pressemeldung mitteilt. Demnach war der betrunkene Autofahrer auf der Landesstraße 194 in Richtung Nenzingen unterwegs. Vermutlich wegen der starken Alkoholisierung kam er auf Höhe des Brühlbachs in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. In einem angrenzenden Acker überschlug sich das Auto, streifte einen Baum und kam im Brühlbach zum Stillstand. Zwei Mitfahrer des Mannes erlitten leichte Verletzungen. Der Fahrer hatte einen Blutalkoholgehalt von 1,7 Promille. Bei ihm wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein einbehalten. An dem Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.