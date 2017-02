Eigeltingen Alte Ritter führen die Wasserburger Talgeister an

Honstetten lädt ein: Der Narrenrat der Wasserburger Talgeister verkörpert frühere Festungsherren. Das Quartett freut sich über die Mitarbeit aller Honstetter beim Fest zum 40-jährigen Bestehen.

Bald geht es los, das Jubiläumswochenende in Honstetten. "Die Vorbereitungen laufen seit Monaten auf Hochtouren", weiß Bernhard Bach. Er ist der Zunftmeister der Wasserburger Talgeister und als solcher Mitglied im Narrenrat. Die Narrenräte verkörpern die Herren der Festung Harperg, volkstümlich Tudoburg genannt. Der Zunftmeister vertritt den Ahnherrn des Geschlechts – den Ritter Tudo von Honstetten. Ihm zur Seite stehen die Ritter Othgoz von Rüti (Reute), Wezelo von Honstetin (Honstetten), Mengoz von Eckartsbrunnen (Eckartsbrunn), Siegefried von Honstetin (von Hewen) und die Freifrau Tampurga von Honstetin (Honstetten).

"Der geschichtliche Zusammenhang der drei Orte Honstetten, Reute und Eckartsbrunn ist bei allen Hästrägern durch das dreifache Ortswappen erkenntlich", erläutert Bernhard Bach. Narrenrat bleibt man ohne Wahl, bis man einen Nachfolger findet. Die Kostüme der Narrenräte sind in Vereinsbesitz und waren in den Anfangszeiten des Vereins mit 1000 Mark fast dreimal so teuer wie die der maskentragenden Wasserburger Talgeister.

"Als wir vor vier Jahren anfragten, wie das 40-jährige Bestehen gefeiert werden soll, standen alle Mitglieder sofort hinter uns", freut sich Bernhard Bach. "Wir feiern so groß, dass wir es stemmen können", fügt Werner Hirt als Ehrenzunftmeister an. Man stelle kein großes Zelt, aber eröffne mit dem dreitägigen Fest eine neue Gewerbehalle. Sie freuen sich, dass alle Honstetter Vereine hinter dem Jubiläumswochenende vom 17. bis 19. Februar stehen.

Mit dem Fest werde das Brauchtum im Rahmen der Modernisierung weitgehendst erhalten, ist Werner Hirt sicher. In Honstetten habe man keine Nachwuchssorgen, die jungen Narren beeindrucken sowohl am Zunftabend als auch am Rosenmontag und bei ihrem eigenen närrischen Fest. Auch Manfred Braun glaubt fest daran, dass die Tradition in Honstetten weitergelebt wird. Seine Generation habe das Ihre dazu beigetragen, dass die Burgnarrenzunft auch nach der Zeit ihres Gründers Claus Wenzel weiter lebendig bleibt.