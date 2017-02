Eigeltingen-Honstetten Alle Bilder vom Freundschaftstreffen in Honstetten: Ein Wochenende voll närrischen Frohsinns

Alle Bilder vom Freundschaftstreffen in Honstetten: Ein Wochenende voll närrischen Frohsinns

Die Burgnarrenzunft Wasserburger Talgeister gibt es jetzt seit vierzig Jahren. Diesen Anlass haben die Narren mit einem vielfältigen Programm ein ganzes Wochenende lang gefeiert. Dabei wird in Honstetten das ganze Dorf zur Festbühne für eine fröhliche Fasnacht.

Am Festwochenende zum 40-jährigen Bestehen der Burgnarrenzunft Wasserburger Talgeister bewies sich der Eigeltinger Ortsteil Honstetten in vielfacher Hinsicht. Zum einen als guter Gastgeber. Denn die Honstetter hatten an alle Bedürfnisse ihrer Gäste gedacht: Es gab Speis und Trank im Überfluss, für jeden Musikgeschmack war etwas dabei, und es gelang, fasnachtliches Brauchtum im modernen Gewand zu präsentieren.

Immer wieder wurde von Honstetten als traditionsbewusster Gemeinde, aber auch als Teil der Gemeinschaft Eigeltingen gesprochen. Den Spagat fasste der Bundestagsabgeordnete Andreas Jung (CDU) beim Zunftmeisterempfang so zusammen: „Es gibt ja jetzt den Honstädtler als neue Figur. Also ist Honstetten Stadt und somit Werner Hirt der Bürgermeister und Alois Fritschi wird zum Ortsvorsteher der Gemeinde Eigeltingen.“ Doch von Konkurrenzkampf war nichts zu spüren. Das friedliche Miteinander aller Eigeltinger Zünfte spiegelte sich in einem gemeinsamen Geschenk: einem Narrenbaum mit Symbolen aller Narrenvereine.

Bernhard Bach, Zunftmeister der Wasserburger Talgeister, nutzte die Gelegenheit und riet der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee, ihre Satzung zu überarbeiten. Er wünschte sich die Möglichkeit, kleinere Narrentreffen nicht nur in der Woche vor der Dorffasnacht feiern zu können. Das nur einmal ausgerichtete Sechs-Dörfer-Treffen wäre dann wieder möglich. Dafür erntete er auch von anderen Vereinen Applaus. Auch habe er zäh den Versuchen der Narrenvereinigung widerstanden, ihn zu einem größeren Treffen zu überreden: „Wir machen nur das, was wir als kleiner Ort stemmen können.“

Denn das Jubiläumswochenende forderte nicht nur die Tatkraft der Zunftmitglieder. Ganz Honstetten war auf den Beinen. So fand man die Honstetter in verschiedensten Funktionen an dem drei Tage dauernden Freundschaftstreffen. Sie bewirteten in der Festhalle und den sieben Besenwirtschaften, sorgten für reibungslosen Ablauf beim Parken und bei der Aufstellung und vieles anderes mehr. Bernhard Bach dankte allen und zog nach dem bunten und fröhlichen Sonntagsumzug mit 20 Zünften ein positives Resümee: „Es war ein tolles Wochenende!“

Möglich wurde das auch, weil die Talgeister die gerade neu erbaute Gewerbehalle von Wolfgang Braun nutzen konnten. „Für das Aufstellen eines großen Zeltes haben wir zu wenig Mitglieder“, so Bach. Die große neue Festhalle kam bei den Besuchern nicht nur am Brauchtumsabend sehr gut an.

Der Honstädtler

Beim Brauchtumsabend stellte die Burgnarrenzunft Wasserburger Talgeister ihre neue Gruppierung vor – die Honstädtler. Der historische Hintergrund: Die Honstetter sind stolz auf ihre Geschichte als älteste badische Gemeinde. Oberhalb der Tudoburg gab es eine Ansiedlung, die Städtle genannt wurde. Unter Honstettern heißt das Gewann heute noch so und gab der neuen Figur ihren Namen. Sie ist einem historischen Städter nachempfunden, trägt keine Maske und kann von Männern und Frauen getragen werden. (sch)