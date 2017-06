Eigeltingen Alkohol am Steuer: Autofahrer mit einer Promille unterwegs

Polizisten fanden den betrunkenen Autofahrer in der Eigeltinger Hauptstraße an einer Kontrollstelle.

Der Mann kam am Mittwoch gegen 22.30 Uhr an der Kontrollstelle der Polizei in der Hauptstraße in Eigeltingen vorbei, wie es in einer Pressemitteilung der Polizei heißt. Demnach zeigte er Anzeichen von Alkoholeinwirkung. Ein Atemtest ergab einen Blutalkoholgehalt von etwa 1,0 Promille. Daher veranlassten die Polizisten eine Blutprobe und untersagten die Weiterfahrt. Den Autofahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.