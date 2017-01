Eigeltingen 44-Jährige kommt aufgrund einer Schneeverwehung von der Fahrbahn ab

Auf der B 14 ist eine 44-Jährige am Montag von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Leitpfosten geprallt. Grund soll eine Schneeverwehung gewesen sein.

Eine 44-jährige Autofahrerin ist am Dienstagmittag von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Leipfosten geprallt. Die Frau sei gegen 16.30 Uhr auf der B 14 auf Höhe Vordere Schweingruben in Fahrtrichtung Stockach unterwegs gewesen, teilt die Polizei mit. Aufgrund einer Schneeverwehung ist die Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Durch den Aufprall gegen den Leitpfosten ist alut Polizei am Auto ein Schaden in Höhe von rund 2200 Euro entstanden. Die 44-Jährige wurde durch den Unfall nicht verletzt.