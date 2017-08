07.01.2016 02:16 Büsingen Qualm mit Gesundheitsfolgen

(sk) Ein Bedienfehler beim Anzünden eines Kaminofens führte dazu, dass drei Personen ins Krankenhaus mussten: Eine vermutlich nicht geöffnete Abzugsklappe führte am Montagabend gegen 20.30 Uhr in einer Wohnung in der Kohlfirststraße beim Anzünden eines offenen Kamins zu einer starken Rauchentwicklung. Drei Personen, die in der Wohnung Rauchgase eingeatmet hatten, mussten vorsorglich in Krankenhäuser eingeliefert werden.