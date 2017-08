06.02.2016 02:03 Büsingen Narrenzunft Hobelgeiss feiert 40-Jähriges

Die Buurefasnacht in Büsingen startet am Freitag, 11. Februar, 19 Uhr, mit dem Narrenbaumstellen am Rathaus. Am Samstag, 13. Februar, 14 Uhr, ist Kinderfasnacht am Rathaus.