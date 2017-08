Büsingen Mehr Kontrolle für parkende Autos

Schon seit vielen Jahren ist speziell im Sommer das Parken in Büsingen ein Diskussionsthema. Angesichts der nahenden Sommerzeit kam dieses Problem einmal mehr im Gemeinderat zur Sprache.

Dabei wurde kritisch angemerkt, dass oft Falschparker, wenn man sie auf ihr Vergehen hinweist, unverschämt reagierten. Selbst Bürgermeister Möll gab zu, schon solche Erfahrungen gemacht zu haben. Er erklärt, dass die Verwaltung sich bei umliegenden Gemeinden kundig gemacht habe, unter welchen Voraussetzungen ein Gemeindevollzugsdienst hier eingesetzt werden könne. Sein Vorschlag war, diese Möglichkeit auch in Büsingen einzusetzen. Auch bei den Räten wurde eingehend darüber diskutiert und man war mehrheitlich der Meinung, nun doch endlich einmal etwas dagegen zu machen, auch wenn es etwas koste. Mit einer Gegenstimme wurde vom Rat beschlossen, dass die Verwaltung die notwendigen Vorkehrungen treffen soll, um auch in Büsingen den ruhenden Verkehr per Gemeindevollzugsdienst überwachen zu lassen.