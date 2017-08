Büsingen Grünes Licht für den Haushaltsplan

Nach eingehenden Vorberatungen des Haushaltsplanes 2016 lag nun in der jüngsten Sitzung des Büsinger Gemeinderats das von Kämmerer Frank Riester erarbeitete umfangreiche Zahlenwerk zur Beschlussfassung vor. Es wurde einstimmig verabschiedet.

Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes lauten inklusive der Zuführung von 580 000 Euro an den Vermögenshaushalt auf 5,6 Millionen Euro. Im Vermögenshaushalt sind inklusive der Rücklagenentnahme von 1 813 000 Euro Einnahmen und Ausgaben von rund 3,4 Millionen Euro veranschlagt. Die Investitionsschwerpunkte 2016 sind: Neubau Fußballplatz und Zuschuss für den Hochbau, Erschließungsarbeiten beim Nazarener-Areal, Einbau von Lüftungs- und Klimaanlage in der Alten Rheinmühle, Generalsanierung der Schiffländi, Restarbeiten an der L 202 (Schaffhauser Straße), Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen sowie Sanierung der Sportanlage bei der Turnhalle.