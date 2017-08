Büsingen Feuerwehr übt Einsatz nach Flugzeugabsturz in Büsingen

Bei einem großen Probealarm im Herblinger Tal wird die Holcim-Kiesgrube zum Einsatzort.

Wie schnell es zu einem Flugzeugabsturz kommen kann, zeigt sich unlängst im schweizerischen Löhningen. Derartige Unfälle haben die Feuerwehren von Schaffhausen, Dörflingen, Büsingen und Gailingen grenzüberschreitend zum Anlass zu einem Übungseinsatz im Herblingertal genommen. Die Einsatzkräfte haben in der Kiesgrube der Holcim AG ein stark beschädigtes Kleinflugzeug aufgefunden. Laut Szenario hat eine schwer beschädigte Cessna bei der Notlandung zwei Tanks verloren, die einen Radlader und ein Transportfahrzeug, sowie ein Waldstück in Brand setzten. Rund 80 Feuerwehrleute und 30 Sanitäter waren im Einsatz. "Das ist die größte Übung, die wir je hatten", sagte Gerhard Weiss, ehemaliger Kommandant der Büsinger Feuerwehr, der das Geschehen für die Besucher kommentierte.



Die Koordination der vier Feuerwehren und Sanitätseinsatzkräfte war eine große Herausforderung für den Büsinger Kommandanten Andreas Wigger, der als Einsatzleiter den Einsatzort zuerst in verschiedene Bereiche einteilte. Priorität hatte die Bergung der Verletzten in dem Kleinflugzeug, die von der Atemschutztruppe geborgen wurden. Mit Hilfe eines Traktors und einer Seilwinde musste das Flugzeug zudem gegen Abrutschen gesichert werden. Gleichzeitig wurden mit Tanklöschfahrzeugen die beiden Grubenfahrzeuge gelöscht und die Verletzten geborgen. Von einem Wasserbassin wurde eine Löschleitung zum Flugzeug gelegt. Für den Wassertransport vom einem Hydranten beim Werkgebäude zum Bassin kam auch ein Traktor mit Güllefass zum Einsatz. Der Waldbrand wurde mit einem Tanklöschfahrzeug bekämpft und eine panische Wandergruppe gerettet. DRK Gottmadingen und Sanitätsdienst Schaffhausen versorgten Verletzte.

"Passen die Schläuche zusammen und die klappt die Koordination", fragte der Büsinger Bürgermeister Markus Möll. Die Übung sollte darauf die Antwort geben. Gerhard Weiss erklärte, dass die Schläuche seit Jahrzehnten zusammenpassen und dass die Gemeinde Büsingen mit Schweizer Hydranten ausgerüstet ist: "Allerdings passen dafür die deutschen Hydrantenschlüssel nicht." Die Funkverbindung musste in der Einsatzzentrale grenzüberschreitend verknüpft werden. "Die Übung ist grundsätzlich wie erhofft und erwartet abgelaufen, mit vielen Aha-Erlebnissen und neuen Erfahrungen, die wir sicher in Zukunft gut nützen können", so das Fazit von Einsatzleiter Andreas Wigger.

Der Ernstfall

Einen echten medizinischen Notfall gab es zudem durch einen Feuerwehrmann, der nach einer Überanstrengung einen Kreislaufzusammenbruch erlitten hatte. Er wurde von den Rettungskräften versorgt und notfallmäßig ins Kantonsspital eingeliefert, das er inzwischen wieder verlassen konnte. (thg)