Büsingen FDP-Wahlkampf in Büsingen

FDP-Wahlkampf in Büsingen

Kirsten Brößke ließ sich von Bürgermeister Möll die Besondereheiten der Exklaven-Gemeinde erklären

Die Landtagskandidatin der FDP im Wahlkreis Singen-Stockach, Kirsten Brößke, informierte sich in Begleitung von FDP-Kreisrätin Birgit Homburger bei Bürgermeister Markus Möll über die Herausforderungen in Büsingen. Möll wies auf die besondere Situation seiner Gemeinde hin. Als jüngsten Erfolg bezeichnete er die Erhöhung des Steuerfreibetrages. Das Thema Steuern sei und bleibe für viele Büsinger ein zentrales Thema, erklärte Möll der Wahlkämpferin, da die Gemeinde hoheitlich zu Deutschland, aber aufgrund eines Staatsvertrages zum Schweizer Wirtschaftsraum gehört. Bürgermeister und Gäste waren sich einig, dass es auch weiter nötig sein wird, im Sinne eines fairen Interessenausgleichs für die Bürger die Steuerregelungen immer wieder nachzujustieren. Das gelte auch für viele diffizile Regelungen des Sozialversicherungsrechts. Die Abstimmung mit den Behörden und oft auch zwischen staatlichen Behörden steht für Möll ganz oben auf der Agenda. Während für Verkehrsdelikte die deutsche Polizei zuständig ist, werden Wirtschafts- oder auch Drogendelikte von der Schweizer Polizei verfolgt. FDP-Kandidatin Kirsten Brößke hält die Polizeireform der grün-roten Landesregierung für einen großen Fehler.

Als zentrale Herausforderung beschrieb Bürgermeister Möll die Dorfentwicklung. Wie überall im Kreis steht schnelleres Internet ganz oben auf der Agenda. Das sei ein nicht unerheblicher Punkt bei der Ansiedlung von Gewerbe und auch Familien. Hier sieht Herr Möll große Chancen und eine positive Entwicklung, die er mit entsprechenden Rahmenbedingungen weiter voranbringen will. Kirsten Brößke nahm vom Besuch in Büsingen den Eindruck mit, dass in Büsingen zwar vieles anders, die Gemeinde aber im Aufbruch ist.