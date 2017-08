20.01.2016 02:51 Büsingen Diskussionen über den Sportplatz

Die Sportplatzsanierung im kommenden Sommer sorgt für Gesprächsbedarf im Büsinger Gemeinderat: Die aufgrund der in verschiedenen Varianten vorliegenden Kostenschätzungen für die Sanierung von Kleinspielfeld, Weitsprung und Sprintbahn wurde nach der zusammen mit Vertretern des Turnvereins durchgeführten Vor-Ort-Besprechung nun auch in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats nochmals eingehend diskutiert. Für die endgültige Entscheidung möchte man noch den Beschluss der finanziellen Beteiligung des Büsinger Turnvereins abwarten, so die Meinung der Ratsmitglieder.