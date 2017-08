04.03.2016 01:58 Büsingen Brigitte Bircher in der Alten Schmiede

(sk) Die Künstlerin Brigitte Bircher hat ihre Liebe zu einem Kontinent, einer zweiten Heimat als Gefühl von Seelenverwandtschaft in Bilder gefasst. „Das ist Afrika für mich. Nirgends sonst hat mir ein Sonnenuntergang Tränen in die Augen getrieben, nirgends sonst hat mir eine Landschaft Gänsehaut über den Körper gejagt, nirgends sonst scheint der Himmel so nah.