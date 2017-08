Büsingen 40 Jahre Hobelgeiss: In Büsingen geht es zur Buurefasnet rund

40 Jahre Hobelgeiss: In Büsingen geht es zur Buurefasnet rund

Büsinger Narrenzunft besteht seit 40 Jahren und feiert dies mit einem großen Narrenumzug zum Jubiläum.

Die Guggenmusik „Staaner Schränzer“ aus Stein am Rhein führte den großen Narrenumzug mit den 79 Gruppen und rund 2500 Narren an, der am Sonntagmittag durch die Büsinger Hauptstraße zog. Dicht dahinter die einheimische Narrenzunft Hobelgeiss. Susanne Burmeister, die Frau des Zunftpräsidenten, trug dabei stolz das erste Häs aus der Zeit der Vereinsgründung vor 40 Jahren.

Narren strömen nach Büsingen

Die meisten Gruppen waren von der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee und kamen aus dem Schwäbischen und dem Bodensee-Raum. Aber auch von der „Kleggau Narrenvereinigung“ aus dem benachbarten Landkreis Waldshut und dem Schwarzwald waren einige Narrenzünfte dabei. Die wenigen Schweizer Teilnehmer, wie die „Bächtele Bööge“ aus dem Rafzerfeld, die Guggenmusiken „Rhypfluderi“ Schaffhausen oder „Glatzesträhler Lozärn“ musste man im lang gezogenen Feld der Narren suchen. Angst einflößende Gestalten und Hexen mischten sich immer wieder unter die Zuschauer, die trotz des Regens recht zahlreich kamen. Besonders junge Damen landeten oft in den großen Konfettibädern oder wurden von den Hexen abgeschleppt.

Die gewaltigen Perchten, die dem bayrisch-österreichischen Brauchtum entsprungen sind, sorgten allein mit ihrem Aussehen für mulmige Gefühle. Friedlich und lieb hingegen wirkten die holzgeschnitzten Masken, die das Markenzeichen der Schwäbisch-Alemannischen Fasnacht sind. Bereits vor dem Umzug heizten verschiedene Guggen musiken die Stimmung auf.

Die Buurefasnacht ist in vollem Gang

Anlässlich des Jubiläums der Narrenzunft gab es am Sonntagmorgen für geladene Gäste seit Langem wieder einmal einen Zunftmeister- und Dirigentenempfang. Dabei überreichte Bürgermeister Markus Möll dem Präsidenten der Narrenzunft Hobelgeiss, Stephan Burmeister, zum Jubiläum ein Bild der Künstlerin Ursula Leutenegger mit den Symbolen Büsingens, wobei die Narrenzunft im Vordergrund abgebildet ist.

Weitere Informationen Büsinger Buurefasnacht lockt tausende Zuschauer

Mit den schönsten Bildern!

Schon am Samstagabend war einiges los an der Büsinger Buurefasnacht. Im Geissenzelt bei der Kirche feierte die Narrenzunft bei einem bunten Unterhaltungsabend und einem dreifachen „Geissli-Mäh“ mit rund 200 Besuchern ihr 40-jähriges Bestehen. Die jüngeren Fasnachtsbesucher machten währenddessen im Bürgerhaus-Zelt eine große Schlagerparty, bei der DJ Pino die Hits von Andreas Gabalier, Jürgen Drews und Helene Fischer auflegte.

Die Büsinger Narren haben bereits am Donnerstagmorgen das zur Alm umgewandelte Büsinger Rathaus gestürmt, als Bürgermeister Markus Möll als Almöhi zur Arbeit kam. Am Abend stellten die Narrenzunft Hobelgeiss und die Narrengesellschaft Schaffhausen unter fachmännischer Anleitung von „Tschuddi“ Engel den 20 Meter langen Narrenbaum als Symbol der Buurefasnacht vor dem Bürgerhaus auf. Die „Dschungelchlöpfer“ aus Gailingen sorgten dabei für die närrische Stimmung. Die Guggenmusiker aus dem deutschen Nachbardorf waren zum ersten Mal an der Büsinger Buurefasnacht. „Jetz wo Büsingen einen Bürgermeister aus Gailingen hot, goht's uf emol“, sagte deren Vereinspräsident Herbert Schmidt.