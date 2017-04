Bodman-Ludwigshafen Zwischen Bodman und Espasingen: Auto überschlägt sich

Die Fahrerin blieb unverletzt, am Auto entstand Totalschaden.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 17 Uhr auf der Kreisstraße 6102 zwischen Bodman und Espasingen, wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt. Demnach ist die 18 Jahre alte Fahrerin eines Kleinwagens im Ausgang einer Linkskurve nach rechts auf das Bankett geraten. Danach hat sie der Meldung zufolge das Auto übersteuert und ist nach links von der Straße abgekommen. Dort fuhr das Auto eine kleine Böschung hinunter und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach in einem Feld liegen. Die Fahrerin blieb unverletzt, den Schaden am Fahrzeug beziffert die Polizei mit etwa 4000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.