Bodman-Ludwigshafen Zweifacher Totalschaden: Unfall mit vier Verletzten auf B34

Eine 46-jährige Autofahrerin ist am Dienstag gegen 16 Uhr auf der B34 zwischen Ludwigshafen und Espasingen mit einem entgegenkommenden Fahrzeug frontal zusammengeprallt.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, übersah die Frau einen Rückstau an der Zufahrt eines Campingplatzes. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, lenkte sie ihren Wagen auf die Gegenspur. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Alle vier beteiligte Personen wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Autos entstand ein Totalschaden von rund 14000 Euro. Die B34 musste für die Aufräumarbeiten rund zwei Stunden lang halbseitig gesperrt werden. Die Polizei regelte den Verkehr.