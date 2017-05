Bodman-Ludwigshafen Zwei Großbaustellen haben Auswirkungen auf den Verkehr

In Ludwigshafen beginnenn die Arbeiten im Neubaugebiet Haiden und am Hochwasser-Kanal für den Mühlebach. Wegen der Arbeiten gibt es Sperrungen und Zugausfälle.

Großbaustellen werden in den kommenden Monaten, ja sogar Jahren, das Szenario in Ludwigshafen bestimmen. Am Freitag, 19. Mai, beginnen die Erschließungsarbeiten im Neubaugebiet Haiden. Am Montag, 22. Mai, wird das Projekt hochwassersicherer Ausbau des Mühlbach gestartet, der mindestens zwei Jahre in Anspruch nimmt. Beide Projekte sind in einem engen Zusammenhang zu sehen.

Der gesamte Erdaushub aus der Baustelle muss zwischengelagert und beprobt werden. Das Zwischenlager wird an der Bergstraße angelegt. Während der Tag- und Nacht-Baustelle müssen die Anlieferungen ebenfalls auch während der Nacht erfolgen. Das heißt, in der ersten Woche der Pfingstferien werden zusätzlich Lastwagen mit Erdaushub auch nachts durch Ludwigshafen an die Bergstraße fahren. Der Termin für die Bauarbeiten wurde der Gemeinde durch die Bahn vorgegeben.

In der Gemeinderatssitzung kritisierte Klaus Gohl die Nichtbeachtung einheimischer Firmen bei der Vergabe von Arbeiten entgegen eines früheren Gemeinderatsbeschlusses. Bürgermeister Matthias Weckbach sagte dazu, dass die einheitliche Vergabe bei zwei so großen Baumaßnahmen, die ineinandergreifen, geboten sei, um Verzögerungen und Koordinationsaufwand zu vermeiden. Es habe sich um eine öffentliche Ausschreibung gehandelt. Insgesamt hätten sieben Firmen die Unterlagen abgeholt, darunter sei kein örtliches Unternehmen gewesen. Doch schließlich seien auch Firmen aus der Region zum Zuge gekommen.

Die Verzahnung der beiden Maßnahmen bilde, so Weckbach, eine der größten Herausforderungen, da der lehmhaltige Boden aus dem Baugebiet Haiden für den Bau des Leitdamms Gässleäcker und das Hochwasser-Rückhaltebecken (HB) genutzt werde und die Regenwasserhaltung möglichst schnell und reibungslos auf dem Baugebiet Haiden sichergestellt werden müsse.

Die Baumaßnahmen hätten einen Umfang von rund 8,5 Millionen Euro. "Wir berücksichtigen stets und in vielerlei Hinsicht die örtlichen und lokalen Unternehmen. In diesem Fall halte ich es aber für absolut sinnig, die Ausschreibung nicht in unterschiedliche Lose, zum Beispiel Erdbau, Kanalbau und Straßenbau, aufzuteilen", so Weckbach. Eine Verzögerung in einem Bereich wirke sich auf die Mehrkosten und anderen Bereiche aus.

Schließlich gab er zu bedenken, dass die Firmen derzeit ausgebucht sind und deshalb manche Firmen keine oder überhöhte Angebote abgäben. Baumaßnahmen dieser Größe seien nur noch selten und binden ein Unternehmen über 1,5 Jahre. Sie würden damit auch die Auftragslage über diese Zeit sichern, sodass es für Unternehmen interessant sei, den Zuschlag zu erhalten.

Die Preise könnten dadurch sinken, wie im vorliegenden Fall. Die Kostenschätzung habe sich auf 3,9 Millionen Euro belaufen und die Angebote hätten von 3,5 bis 5 Millionen Euro gereicht. "Nichtsdestotrotz ist uns die mittelstandsfreundliche Ausschreibung ein Anliegen, in welchem wir der gleichen Meinung sind wie Gemeinderat Gohl. In diesem speziellen Fall sehe ich aber die Konstellation anders", so der Bürgermeister abschließend zur Kritik des Gemeinderates.

Umwege und Schienenersatzverkehr

Die beiden Baujmaßnahmen in Ludwigshafen haben spürbare Auswirkungen auf den Verkehr auf Straße und Schiene