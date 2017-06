Bodman-Ludwigshafen Zeugen gesucht: Unbekannter beschädigt geparktes Auto

Die Polizei sucht Zeugen einen Vorfalls in Ludwigshafen. Ein Unbekannter hat nachts an einem Auto massive Schäden verursacht.

Außenspiegel abgeschlagen, Lack zerkratzt und unbekannte Flüssigkeit auf der Motorhaube: Ein Unbekannter hat am frühen Sonntagmorgen zwischen 1 Uhr und 3 Uhr einen geparkten Audi in der Radolfzeller Straße in Ludwigshafen massiv beschädigt. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07771/93910 beim Polizeirevier Stockach zu melden.