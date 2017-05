Bodman-Ludwigshafen Zeugen gesucht: Segelboot durchtrennt Telefonleitung

Der Transport eines Segelbootes verursacht einen Schaden von rund 1000 Euro, indem das Boot eine Telefonoberleitung durchtrennt

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Donnerstag gegen 18.15 Uhr ereignet hat. Laut einer Pressemitteilung transportierte ein unbekannter Fahrzeugführer auf einem Anhänger mit seinem Kleinwagen ein kleines Segelboot. Die Polizei vermutet, dass dieses einen roten Rumpf und einen Aluminiummast hat. Auf der Kreisstraße 6102 in Richtung Espasingen wurde durch das Boot auf Höhe eines Gartenbaubetriebs eine Telefonoberleitung durchtrennt. Der Fahrer fuhr anschließend in Richtung Espasingen weiter. Laut Schätzungen der Polizei entstand ein Schaden von 1000 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Stockach unter der Telefonnummer 07771/9391-0, zu melden.