Bodman-Ludwigshafen Zeugen gesucht: Exhibitionist belästigt Frau in Bodman-Ludwigshafen

Zeugen gesucht: Exhibitionist belästigt Frau in Bodman-Ludwigshafen

Die Polizei sucht nach einem Exhibitionisten, der am Dienstag gegen 17.30 Uhr an der Einmündung Breite/Kaiserpfalzstraße eine Frau belästigt haben soll. Die Hintergründe:

Wie die Beamten in einer Pressemitteilung schreiben, soll der 1,70 bis 1,80 Meter große Mann vor der Frau an seinem Geschlecht manipuliert haben. Laut Zeugenbeschreibung soll der Verdächtige zwischen 35 und 40 Jahre alt sein und hellbraune, gewellte Haare haben. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer kurzen Hose, T-Shirt und einer runden Sonnenbrille bekleidet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Stockach unter (07771) 93 91 0 entgegen.