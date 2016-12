Zahlreiche Gottesdienste an Weihnachten

Ein besinnliches Weihnachtsfest ist für viele Geistliche ein frommer Wunsch, denn in diesen Tagen gibt es besonders viel zu tun. Hier ein Überblick für Bodman-Ludwigshafen und Umgebung.

Weihnachten ist mit Ostern und Pfingsten eines der drei Hauptfeste des Kirchenjahres. Die Kirchen sind nie so voll wie an Weihnachten, denn bei vielen Familien gehört der Kirchgang zum Ritual. Für die Pfarrer in den wegen des Priestermangels gebildeten Seelsorgeeinheiten ist Weihnachten mit viel Stress verbunden. So hat der Leiter der Seelsorgeeinheit See-End, Pfarrer Rainer Auer, die Pfarreien Bodman, Ludwigshafen, Espasingen und Wahlwies zu betreuen. Er muss eine logistische Meisterleitung vollbringen, zumal jede Pfarrei am Heiligen Abend oder am Weihnachtstag einen Gottesdienst in der eigenen Kirche feiern möchte. Pfarrer Auer ist in der glücklichen Lage, von dem pensionierten Pfarrer Fritz Dietmar Ott unterstützt zu werden, sodass in jeder der vier Pfarreien entweder am Heiligen Abend oder am ersten Feiertag Eucharistie gefeiert werden kann.

Pfarrer Rainer Auer hat sich mit Gedanken zum Christfest und den Gottesdiensten an die Gläubigen in den vier Pfarreien gewandt. "Die Christmette ist vom Ursprung her das in der Heiligen Nacht gesungene Stundengebet der Kirche zum Weihnachtsfest, heute ist damit meist die heilige Messe gemeint, die in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember gefeiert wird," macht er deutlich. Die Christmette habe traditionell um Mitternacht, manchmal allerdings auch schon um 22 oder 23 Uhr begonnen oder fand am frühen Weihnachtsmorgen statt. "Sie ist also eigentlich ein Nachtgottesdienst mit Messfeier und Elementen aus dem Stundengebet", fügt er an.

Katholische Gottesdienste

Nun habe sich in unsere Gesellschaft vieles verändert. Viele Familien wünschten sich einen Gottesdienst zum Heiligen Abend am späten Nachmittag, um dann am Abend in der Familie feiern zu können, schreibt er. Diesem Wunsch wolle er sich nicht verschließen und bietet deshalb in der Pfarrei Ludwigshafen eine Christmette (Eucharistiefeier) um 17 Uhr an. Ebenfalls um 17 Uhr gibt es eine sogenannte Christvesper in der Pfarrei Wahlwies. Es handelt sich dabei um eine Wort-Gottes-Feier, wobei von der Kantorenschule weihnachtliche Psalmen gesungen,werden, aber auch traditionelle Weihnachtslieder werden erklingen. "Ebenso bieten wird für alle, die die besondere Atmosphäre einer Christmette am späten Abend bevorzugen, um 22 Uhr einen solchen Gottesdienst (Eucharistiefeier) in Bodman an", bemerkt Pfarrer Auer.

Gottesdienste für Kinder

Für die Kinder gibt es außerdem am Nachmittag des 24. Dezember in Bodman, Espasingen und Wahlwies in den katholischen Kirchen und in Ludwigshafen in der evangelischen Kirche eine Kinderkrippenfeier. Am ersten Weihnachtsfeiertag finden Eucharistiefeiern in Espasingen und Wahlwies statt sowie am zweiten Weihnachtsfeiertag in Bodman und Ludwigshafen mit Kindersegnung, wobei in Ludwigshafen der Männergesangverein den musikalischen Part übernimmt.

Evangelische Gottesdienste

In der evangelischen Kirchengemeinde Ludwigshafen wird am Heiligen Abend in der Christuskirche Ludwigshafen um 16.30 Uhr ein Krippenspiel aufgeführt, dem am 25. Dezember der Festgottesdienst folgt. In der Johanneskirche in Wahlwies wird am Heiligen Abend um 18 Uhr Weihnachtsgottesdienst gefeiert. Beide Gottesdienste werden von Pfarrer Matthias Sehmsdorf zelebriert. In der Jakobskirche in Sipplingen wird ebenfalls am Heiligen Abend um 18 Uhr Gottesdienst gefeiert, dem Prädikantin Susanne Karras vorsteht. Am zweiten Weihnachtsfeiertag findet für die beiden Kirchengemeinden Ludwigshafen und Stockach um 17 Uhr auf dem Haldenhof bei Bonndorf die traditionelle Waldweihnacht unter Mitwirkung eines Posaunenbläser-Ensembles statt.