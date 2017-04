Bodman-Ludwigshafen Yachtclub pflanzt im Naturhafen Bäume

Der Yachtclub Stockach beteiligt sich an der Aktion "Buntes Band Ludwigshafen". Weitere Bäume, Wildrosen und Sommerflieder sollen nicht zuletzt Bienen und Schmetterlingen helfen. Und Vögel sollen auch in diesem Jahr wieder Raum zum Brüten haben.

Bodman-Ludwigshafen/Stockach – Pflanzen für Bienen und Schmetterlinge und zusätzliche Bäume: Mitglieder des Yachtclub Stockach haben auf dem Gelände des Naturhafens im Landschaftsschutzgebiet einen weiteren ökologischen Akzent gesetzt. Durch den sensiblen Standort seines Naturhafens im Landschaftsschutzgebiet " Löchle" am See-Ende trägt der Yachtclub Stockach (YCST) eine hohe ökologische Verantwortung. Der Vorsitzende und Umweltbeauftragte Peter Rodemann engagiert sich dafür, dass der Verein dieser Verantwortung gerecht wird. Er ist in der Wassersportszene weit über die Ortsgrenzen hinaus bekanntgeworden als Umweltschützer und Herausgeber des "YCST-Umwelthandbuches". Durch die Aktion der Gemeinde Bodman-Ludwigshafen "Buntes Band Ludwigshafen" motiviert, hat sich der YCST zur aktiven Mitarbeit an diesem Programm entschlossen und seinen jüngsten ganztägigen Arbeitseinsatz dieser Aufgabe gewidmet.

Zuvor hatte der Ehrenvorsitzende des Vereins, Oswald Bechler, bei einer Gemeinderatssitzung das Interesse des YCST am Vorhaben der Gemeinde bekundet. Der Yachtclub hatte sich dazu die Unterstützung des Naturschutzbeauftragten des Landkreises Konstanz für den östlichen Hegau, Christian Mende, gesichert. Er hatte das Hafengelände "im Löchle" genau unter die Lupe genommen, begutachtet und Vorschläge für eine naturgerechte Bepflanzung unterbreitet, die vom Yachtclub jetzt im vollen Umfang umgesetzt wurden.

So wurden zur Unterstützung der Bienen Wildrosen und Sommerflieder für Schmetterlinge gepflanzt sowie eine Blumenwiese angesät. Um den Baumbestand zu sichern, wurden anstelle altersschwacher und kranker Bäume, an denen sich der Biber gütlich getan hatte, eine Trauerweide angepflanzt und eine Weidenallee gesetzt. Auch reinigten die Aktiven die Nistkästen, die während der Brutzeit des vergangenen Jahres von Vögeln komplett in Anspruch genommen worden waren. Auch der Eisvogel gehört inzwischen zu den Standvögeln auf dem Hafen-und Ufergelände. Schließlich liegt der Naturhafen des YCST auch in einem Vogelschutzgebiet. Rodemann sprach von einem neuen ökologischen Meilenstein, der damit auf dem Hafengelände gesetzt worden sei und bedankte sich bei seinem Vorgänger im Amt, Oswald Bechler, und dem Naturschutzbeauftragten Christian Mende für die geleistete Vorarbeit. Zur Erfüllung der Verantwortung bei der Pflege des Naturhafens seien unzählige ehrenamtliche Arbeitsstunden der Mitglieder vonnöten, denen er für ihren immerwährenden Einsatz Anerkennung aussprach.

Einst Lehmabbaustätte

Der Yachtclub Stockach hat seine Bleibe am See-Ende zwischen Ludwigshafen und Bodman im sogenannten "Löchle". Er liegt im FFH-Landschafts- und Vogelschutzgebiet und ist ein Biotop nach Paragraf 32 Landschaftsschutzgesetz. Der Naturhafen basiert auf einer historischen Lehmabbaustätte, dem "Lettloch". Persönlicher Einsatz der Mitglieder und eine umweltorientierte Vereinsarbeit ermöglichen die Schaffung eines Kleinods am Bodensee. (fws)