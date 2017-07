Bodman-Ludwigshafen Yachtclub Stockach: Die jüngsten Segelbegeisterten erlernten am Wochenende die Grundzüge des Sports

Der Yachtclub Stockach vermittelte Kindern bei einem Trainingswochenende die Grundlage des Segelns in Theorie und Praxis

Stockach/Ludwigshafen – Die Ausbildung des Seglernachwuchses spielt beim Yachtclub Stockach (YCST) eine wichtige Rolle. So freuen sich junge Segelbegeisterte stets auf die Einladung des Clubs zur Teilnahme an einem Trainingswochenende. Beim YCST ist es nicht erforderlich, dass die Eltern und Jugendlichen selbst Mitglied des Vereins sind. Die Yachtclubs am See-Ende kooperieren in der Jugendarbeit. So lieh der Yachtclub Ludwigshafen (YLB) den Stockacher Club dieses Jahr einige Optimisten. Somit standen für das Trainingswochenende sieben Optimisten, zwei 420-er sowie je ein Flying Mikron und ein Laser für die Ausbildung zur Verfügung. Obwohl die Sommerferien noch nicht begonnen hatten, waren 13 Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren der Einladung gefolgt. Unter idealen Bedingungen wurde ihnen unter Leitung von Jugendwartin Susanne Töpper–Zimmermann die Grundlagen des Segelns in Theorie und Praxis vermittelt. Die jüngsten Teilnehmer wurden mit den Kleinstjollen vertraut gemacht, während die etwas erfahreneren Jugendlichen auf größeren Jollen Erfahrung in der Praxis sammelten, wobei ihnen Betreuer zur Verfügung standen. Zudem sorgten auch Clubmitglieder auf zwei motorisierten Begleitbooten für die Sicherheit der Segelschüler. Zum Trainingswochenende hatten sich auch Angehörige der Jungsegler eingefunden, die ihre ersten Schritte auf dem Schiff verfolgten. Bevor es aufs Wasser ging, erfolgte die theoretische Ausbildung. Mit Übungsleinen wurden die Segelknoten geübt. Die Jollen waren dann zum Auslaufen bereit. Vor dem Hafengelände beim Schachenhorn waren kurze Kurse mit Wendebojen ausgelegt. Die Kinder und Jugendlichen bewegten sich mit erstaunlicher Sicherheit auf dem Wasser. Bei der abschließenden Spaßregatta galt es, so viele Luftballons wie möglich auf dem Wasser einzufangen.

Gezielte Förderung

In Kooperation mit den Yachtclubs Stockach, Sipplingen und dem Segelclub Bodman veranstaltet die Jugendabteilung des Yachtclubs Ludwigshafen wieder einen Jüngstenscheinkurs. Der Kurs beginnt in den Sommerferien mit einem Einführungsblock ab Mittwoch, 24. August , bis Sonntag, 28. August. Der Jüngstenschein wird vom Deutschen Seglerverband (DSV) für Segelanfänger vergeben. Eine Informationsveranstaltung findet am Freitag, 29. Juli, von 11 bis 13 Uhr auf der Plattform des Hauptsteges statt. Jugendwart Michael Begher, Telefon (07522) 707 8232 gibt Auskunft.

Die Förderung des Nachwuchses nimmt bei allen Yachtclubs am See-Ende einen hohen Stellenwert ein. So veranstaltet der Yachtclub Stockach ( YCST) regelmäßig offene Trainingscamps mit Jungseglern. Dabei wird den Jüngsten das Einmaleins des Segelsports in Theorie und Praxis beigebracht, wie Segelkommandos, Segelsetzen, An- und Ablegen, Wenden und Halsen sowie das Knotenknüpfen. Auf dem Wasser wird das Gelernte in die Praxis umgesetzt. (fws)