Bodman-Ludwigshafen Yachtclub Ludwigshafen muss besonders gut haushalten

Die finanziellen Belastungen im Jahr 2016 machen dem Yachtclub Ludwigshafen zu schaffen. Zumal auch in den kommenden Jahren einige kostenträchtige Sanierungen anstehen.

Die Hauptversammlung des Yachtclubs Ludwigshafen Bodensee (YLB) im katholischen Gemeindezentrum, die erstmals unter Leitung des 2016 gewählten Präsidenten Ralf Thimm stand, entwickelte sich zu einer Mammutsitzung, die fünfeinhalb Stunden in Anspruch nahm. Viele Mitglieder sorgten für ein nahezu volles Haus, in dem auch Bürgermeister Matthias Weckbach willkommen geheißen wurde. Was den Club 2016 bewegte und was ihm 2017 bevorsteht, machte der Präsident mehr als deutlich. Auch in Zukunft werden dringend anstehende Investitionen die Arbeit beim YLB bestimmen und den Haushalt belasten, der 2016 gerade noch mit einem knappen positiven Ergebnis über die Runden gebracht werden konnte. Wie der Präsident ausführte, hat 2016 ein extrem hoher Wasserstand, der nur wenige Zentimeter unter aufwändigen Sicherungsmaßnahmen für die Steganlage blieb, dem Club zu schaffen gemacht. An der Toranlage wurden Nachbesserungen vorgenommen und die Plattform bekam eine neue Überdachung. Die Anschaffung eines neuen Rettungs- und Ausbildungs-Schlauchbootes "Roter Blitz" war dringend und konnte durch eine Spendenaktion mitfinanziert werden.

Neue Investitionen stehen an der Steganlage an. Der Vorstand habe dazu, wie Ralf Thimm sagte, ein Konzept für einen neuen Stegbelag entwickelt. Die neue Elektrik werde in Kombination mit einer neuen Beleuchtung einhergehen. Im Kern lautet das Konzept: Abbauen machen wir selber, die Vergabe der Aufbauarbeiten erfolgt an ein externes Unternehmen. Der Takelmast wird derzeit einer Revision unterzogen und anschließend durch den TÜV abgenommen. Nach jetzigem Stand soll dies bis zum Einwassern der ersten Schiffe umgesetzt sein. Der Yachtclub wird sich erstmals am Hafenfest der Gemeinde mit einem eigenen Stand beteiligen.

Wie bei den meisten Club am Bodensee steht auch der YLB-Vorstand bei der Vergabepolitik der Liegeplätze immer wieder in der Kritik. Matthias Auer, Vizepräsident und Vorsitzender des Liegeplatzausschusses, nahm zu den Vergabe-Kriterien Stellung. In diesem Zusammenhang gab er bekannt, dass die wasserrechtliche Genehmigung für eine Optimierung der derzeitigen Plätze an der Slipanlage Richtung Weststeg jetzt vorliege. Es müssten mehrere Pfähle gezogen und Liegeplatz-Größen optimiert werden. Er wünsche sich, dass die Arbeiten noch vor Saisonbeginn von einem Arbeitsschiff erledigt werden können, andernfalls müsste man die Angelegenheit bis zum Herbst aufschieben.

Über die Aktivitäten beim Regattasegeln berichtete Wettfahrtleiter Marcel Maden. Jugendwart Michael Begher konnte Erfreuliches über die Jugendausbildung sagen. Es ist beabsichtigt, den Mitgliedern einen Segel- und Motorbootschein in Kooperation mit der Segelschule Ludwigshafen anzubieten. Laut Schatzmeister Hartmut Hafner wurde die Kasse durch die Baumaßnahmen so stark in Anspruch genommen, sodass nur ein knapper Überschuss erwirtschaftet werden konnte und zwar unter Aussetzung wichtiger Rückstellungen zum Beispiel für das Wasserrecht, das in einigen Jahren wieder zu entrichten sein wird. Die Kassenprüfung ergab keine Beanstandungen, sodass dem Schatzmeister und dem gesamten Vorstand einstimmig Entlastung erteilt wurde. Wahlen werden erst wieder im nächsten Jahr stattfinden.

Bürgermeister Matthias Weckbach würdigte das gute Verhältnis zwischen dem YLB und der Gemeinde, die unter Mitbenutzung des Clubhauses den benachbarten Gemeindehafen unterhält. Was er aber anschließend ankündigte, war für den Club wenig erfreulich: Bis 2020 muss der von der Gemeinde gepachtete Parkplatz auf Kosten des YLB auf seinen natürlichen Zustand zurückgeführt werden, was die angespannte Haushaltslage weiter verschärfen dürfte.

Bei der Versammlung wurde auch ein neues Leitbild des Vereins vorgestellt. So kommen wir her, wo wollen wir hin? Mit welchen neuen Mitgliedern? Auf der Regattabahn oder mit Fahrtensegeln? Mit dem Segelboot oder mehr Motorbooten im Hafen? Mit der Tendenz zur Marina oder machen wir weiterhin alles selber? Dieses Leitbild spiegelte sich auch wider, als verschiedene Änderungen seitens des Vorstandes vorgestellt wurden, um die Beteiligungen bei den Arbeitseinsätzen zu verbessern.

Der YLB konnte auch dieses Mal Mitglieder für besondere Verdienste und langjährige Mitgliedschaft ehren. Der Präsident würdigte insbesondere die herausragenden sportlichen Leistungen der Jugendsegler auf nationaler und internationaler Ebene: Tim Fischer, Hannes Ill und Tom Lembcke. Für 25 jährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Frederic Tobien, Klaus Seuwen, Marcel Maden, Sabine Karle, Michael Wömpner, Andreas Zeiser- Radtke. 40 Jahre: Andreas Betz, Dietmer Glück, Ralf Herrmann. Klaus Mager. 50 Jahre: Ernst Kohler. Karl Luz, Hajo Seuwen.

Das Jahresprogramm

Beim Yachtclub Ludwigshafen stehen im Vereinsjahr 2017 zahlreiche Aktivitäten wie folgt an: 8. April: Arbeitseinsatz zur Hafen- und Uferpflege (Buchstaben A – K), Beginn: 9 Uhr. 9. April: Fahrrad-Tour. 26. Mai: gemeinsame Schiffsabnahme. 27./28. Mai: Ansegeln. 17./18. Juni: Hafenfest mit YLB-Beteiligung. 1. Juli: Clubregatta und Stegfest. 8./9. Juli: Internationale Jugendregatta um den Apfelcup. 31. Juli: Kinder- und Gästesegeln im Rahmen des Kinderferienprogramms. 9./10. Sepetmber: Absegeln. 18. September: Midweek Race beim YLB, Start: 18 Uhr. 21. Oktober: Arbeitseinsatz (Buchstabe L – Z), Beginn: 9 Uhr. 22. Oktober: Herbstwanderung. 1. Dezember: Nikolaushock. (fws)