Bodman-Ludwigshafen/Stockach Yachtclub-Ehrenvorsitzender hält Biber in Schach

Der im Löchle heimische Biber ist ein gewiefter Bursche: Drahtgitter, die Bäume schützen sollen, schiebt er einfach zur Seite. Dank Oswald Bechler, Ehrenvorsitzender des Yachtclubs, konnte die vom Biber gefundene Schwachstelle ausgebessert werden, bevor an den Bäumen übermäßiger Schaden entstand.

Der im Stockacher Yachthafen im so genannten Löchle lebende Biber fühlt sich sichtlich wohl. "Es ist ein ganz gewiefter Bursche", sagt Oswald Bechler, Ehrenvorsitzender des Clubs. Da der Biber angefangen hatte, starke gesunde Bäume im Hafenbereich anzuknabbern, wurden diese in ihrem unteren Stammbereich mit Manschetten aus Draht versehen. Damit dachten die Clubmitglieder, er würde von seinem Vorhaben abgebracht. Aber Pustekuchen! Gut, dass der Ehrenvorsitzende fast täglich im Hafen nach dem Rechten sieht. So stellte er zeitig fest, dass Castorida, wie der wissenschaftliche Name dieses Nagetiers heißt, sich dieser Hindernisse auf seine Art zu entledigen versuchte. Der Biber schob mit seiner Schnauze das Drahtgitter einfach nach oben und konnte so seine Mahlzeit fortsetzen. Glücklicherweise aber nur für eine kurze Zeit und bevor er den Bäumen den Todesstoß versetzen konnte. Schwere Wackensteine, die am unteren des Drahtgeflechts angebracht wurden, verhindern jetzt ein Hochschieben. Er hatte zwar versucht, auch hier seinen Trick anzuwenden, aber der Erfolg blieb ihm versagt.

Um dem Biber aber seine Mahlzeiten zu erleichtern, wurden Zweige, Astrinde und Sträucher, die im Rahmen der Säuberungsaktion angefallen waren, auf dem Hafengelände deponiert. "Über Nacht war alles weg, er hat gewaltig aufgeräumt, " so Oswald Bechler. Der Biber holt sich seine Nahrung jetzt aber woanders. Sein Revier erstreckt sich offenbar vom Waschplatz bis in die Aach.

Das dämmerungs- und nachtaktive Tier ist nur selten zu Gesicht zu bekommen. Nur einmal soll er, wie Bechler erzählt, kurz von einem Mitglied des Yachtclubs entdeckt worden sein, als er seine Burg verließ und sich Richtung Schachenhorn aufmachte. Inzwischen habe das Tier schon vier Ein- beziehungsweise Ausgänge geschaffen, sagt Bechler. In die steile Uferböschung hat der Biber Höhlen gegraben und sie mit so genannten Biberröhren vernetzt. Das können Fressröhre und Spielröhren sein. Letztere sind mehr für Biberkinder gedacht, aber der Biber im Stockacher Yachthafen ist nach wie vor ein Junggeselle, wie neueste Beobachtungen ergeben haben.

"Ein Biber reicht", meinen die Segler, denn eine ganze Biberfamilie könnte zu Problemen führen. Nicht alle sind mit seiner Anwesenheit einverstanden. Beim benachbarten Yachtclub Ludwigshafen hat er über die Stränge geschlagen und sich an Persennings gütlich getan. Dennoch ist dieser reine Pflanzenfresser bei der Mehrheit der Bootsbesitzer wohl gelitten. Für Überschwemmungen kann er im Yachthafen nicht sorgen, da es für ihn schwierig ist, Dämme zu bauen. "Er hat es zwar an der Hafen- Aus und -einfahrt versucht, doch da wurde ihm ein Riegel vorgeschoben", bemerkt der YCST-Ehrenvorsitzende. Seitdem habe der Nager keinen Versuch mehr unternommen.



In der Forstwirtschaft unbeliebt

Aufgrund seines Baumfällens ist der streng geschützte Biber( Castorida) insbesondere in der Forstwirtschaft unbeliebt. Handelt es sich um forstwirtschaftlich bedeutende Baumarten, kann der Schaden beträchtlich sein. Einzelne Bäume werden mit einer Manschette aus Draht, wie derzeit im Stockacher Yachthafen geschützt., wo sich ein Biber niedergelassen hat. Um den Konflikt zwischen Artenschutz einerseits und menschlichen Interessen andererseits zu entschärfen, wird mancherorts auf ein gezieltes Bibermanagement gesetzt. Dass er ein ungestörtes Leben im Stockacher Yachthafen kann, dafür sorgen die Mitglieder Yachtclubs.