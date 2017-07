Bodman-Ludwigshafen Wieder Schlammlawinen nach Unwettern in Ludwigshafen

Feuerwehr verzeichnet 84 Einsätze seit gestern Abend. Zufahrten zum Ort bleiben noch bis mindestens 10 Uhr gesperrt. Bahnstrecke war in der Nacht zeitweise wegen eines umgestürzten Baumes gesperrt.

Wieder gab es Gewitter mit Starkregen – und wieder sind die Bewohner von Ludwigshafen noch am nächsten Tag mit Aufräumen beschäftigt. Denn wieder sind Wassermassen und Schlamm durch den Ort geflossen. So schaufelt Clemens Blank am Morgen danach vor seiner Wohnung in der Ortsmitte den Schlamm weg. Und Peter Strobel, der ebenfalls in der Ortsmitte wohnt, spritzt den Weg vor seinem Haus sauber.

Weitere Informationen Nach Starkregenschauern: Schlammlawinen fließen durch Ludwigshafen

Das Wasser habe 50 Zentimeter hoch in seiner Garage gestanden, erzählt er. Diese habe er zwar mit einem Brett gesichert, doch das habe nicht gehalten – im Gegensatz zum Freitag vor einer Woche, dem 14. Juli, als sich schon einmal Wasser, Schlamm und Geröll durch den Ort ergossen. Um nun gestern Abend das Wasser aus dem Keller zu befördern, hätten sie eine Menschenkette mit Eimern gebildet. Was empfindet man dabei? "Machtlosigkeit", sagt er. Doch vor etwa 20 Jahren habe es auch schon regelmäßig solche Unglücke gegeben, damals seien diese vom Gießbach ausgegangen.

Den Gießbach macht Feuerwehrkommandant Steffen Bretzke auch für den gestrigen Freitag, 21. Juli, als Hauptquelle für Wasser, Schlamm und Geröll aus. Das Baugebiet Haiden, das derzeit neu erschlossen wird, sie dieses Mal nicht das Problem gewesen, sagt er. Bei früheren Hochwasservorfällen in Ludwigshafen gab es Kritik daran, dass auf dem offen zutage liegenden Lehm an der Baustelle kein Wasser versickern könne und alles ungebremst talwärts fließe. Dieses Mal hätten die Maßnahmen, die man unter der Woche ergriffen habe, aber gewirkt, sagt Bretzke.

Das Ausmaß der Schäden bezeichnet er als "viel schlimmer als letzte Woche". Dazu passt auch, dass 120 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Bodman-Ludwigshafen, Espasingen, Zizenhausen und Stockach in der Nacht vor Ort gewesen seien, ebenso wie die Führungsgruppe in Stockach, wie Bretzke erklärt. 84 Einsätze habe die Feuerwehr verzeichnet, seit dem ersten Alarm am Freitag um 21.30 Uhr bis Samstag gegen 8.30 Uhr. Um die Einsätze zu sichern und Verkehrsteilnehmer zu schützen, habe man in der Nacht die Zufahrten zum Ort weiträumig gesperrt. Diese Sperrung soll laut dem Feuerwehrkommandanten noch mindestens bis 10 Uhr am heutigen Samstag, 22. Juli, bestehen bleiben.

Doch nicht nur der Straßenverkehr war betroffen, auch auf der Bahnstrecke ging in der Nacht zeitweise nichts mehr. Eine große Weide im Schlösslepark war auf die Gleise gestürzt. Das Technische Hilfswerk aus Stockach sei in der Nacht ausgerückt, um die Strecke freizumachen, erklärt Feuerwehrmann Bretzke, der Verkehr an der Stelle laufe derzeit in langsamem Tempo. Und auch die Bauhofmitarbeiter der Gemeinde seien die ganze Nacht im Einsatz gewesen, erklärt der Feuerwehrkommandant.

Auch das Nachbardorf Sipplingen war von den Unwettern betroffen: Der dortige Feuerwehr-Kommandant Karl-Heinz Biller berichtet von 25 Einsätzen in der Nacht.