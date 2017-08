Bodman-Ludwigshafen Wie Mitko Schelles Liebe zu Bodman wuchs

Der Frisör Mitko Schelle kam als Fremder und hat in zehn Jahren viele Freunde gewonnen. Dies zeigt sich auch an den Gratulanten beim Geschäftsjubiläum.

Bei der Taufe bekam er den Vornamen Mitko, wie er in Bulgarien üblich ist. Aber Mitko Schelle ist kein Bulgare, sondern ein waschechter Singener. Dort wurde er im Jahr 1960 geboren. Nach dem Schulbesuch durchlief er eine Ausbildung im Frisörhandwerk, arbeitete danach mehrere Jahre in verschiedenen Geschäften als Geselle und legte schließlich die Meisterprüfung ab. Dass Mitko Schelle sein Handwerk versteht, bewies er mit dem zweiten Platz bei einem Landeswettbewerb. Eben ein Frisör mit Leib und Seele. Ab dem Jahr 2000 spezialisierte er sich als mobiler Frisör in sechs Alten- und Pflegeheimen im Hegau und eröffnete schließlich am 1. August 2007 in Bodman das "1 A Haarstudio am See", wo 1 für erster und A für August zu verstehen ist, eine Idee seines Schwiegersohnes. So stand nun eine kleine Feier zu zehnjährigen Bestehen an.

"Man kommt als Fremder nach Bodman und muss sich vielen Schwierigkeiten stellen", erinnert sich Mitko Schelle. "Heute kann ich sagen, dass meine Liebe zu Bodman im Laufe der Jahre so gewachsen ist, dass ich froh bin, durchgehalten und viele Kunden und Freunde gewonnen zu haben." Zu ihnen gehören die Mitglieder des gräflichen Hauses. Für eine Überraschung sorgten Johannes Freiherr von und zu Bodman und Bürgermeister Matthias Weckbach, die Mitko Schelle als prominente Festgäste begrüßen durfte. Was den Frisörmeister besonders freute: Auch die Schauspielerin Grit Böttcher, die er vor Jahren kennengelernt hat und die derzeit zu Dreharbeiten am Bodensee ist, besuchte ihn unversehens in seinem kleinen Geschäft und ließ sich von ihm bedienen. "Für mich war das wie Weihnachten", freute sich Mitko Schelle.

In einer Gemeinde wie Bodman läuft es ein bisschen anders und so ist das Geschäft nur an drei Tagen geöffnet. Der Wahl-Bodmaner kann aber trotzdem davon leben. Ihm liegen auch ältere Bürger am Herzen und so sorgt er auch in einem Pflegeheim für schöne Köpfe. "Für mich ist meine Arbeit nicht nur Beruf, sondern auch Berufung", betonte er und hofft, noch lange in Bodman tätig sein zu können.