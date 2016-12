Stockach Weihnachten mit einem musikalischen Pfarrer

Für Seelsorger bedeutet Weihnachten auch Arbeit. Doch Matthias Sehmsdorf macht sie gern – und bringt sich dabei auch als Musiker ein.

Bodman-Ludwigshafen – Pfarrer Matthias Sehmsdorf feiert zum vierten Mal Weihnachten in Ludwigshafen. Mit seiner Frau und drei Kindern (8, 11 und 13 Jahre) fühlt sich der evangelische Seelsorger in seiner Gemeinde, zu der Bodman, Bonndorf, Espasingen, Ludwigshafen, Nesselwangen, Sipplingen und Wahlwies gehören, sehr wohl. Schön am Dezember sei, dass sich Vieles auf das Wesentliche konzentriere, auf den Advent, Weihnachten und damit auf die Menschen, die Seelsorge, auf Besuche und die frohe Botschaft, sagt Sehmsdorf: "Das tut auch mir innerlich gut."

Rund 100 ehrenamtliche Helfern unterstützen das ganze Jahr über den Pfarrer, der ihnen dafür sehr dankbar ist. Sie schmücken auch die Kirche, während er seine Predigt vorbereitet. Die große Herausforderung sei, den biblischen Text mit dem aktuellen Geschehen in Beziehung zu bringen, erklärt Sehmsdorf. Das Krippenspiel am Heiligabend um 16.30 Uhr leitet seine Frau, die Kinder spielen mit. Er selbst spielt Cello und Schlagzeug, sein Patenkind Melanie Geige, Jakob Siecke Klavier. Auch die Konfirmanden sind dabei. Er feiert auch den 18 Uhr-Gottesdienst in Wahlwies. Gegen 20 Uhr werde daheim mit seiner Familie gegessen, sagt der Pfarrer. Früher sei bei ihnen viel musiziert worden, der Vater war Hornist bei der Südwestdeutschen Philharmonie. "Als die Kinder klein waren, haben wir für sie gespielt, heute mit ihnen."

Am nächsten Morgen bestimmen viele Choräle und weihnachtliche Texte sowie eine kleine Predigt den besinnlichen, musikalischen Gottesdienst. Der übrige Tag gehört der Familie. Für den Gottesdienst am zweiten Feiertag auf dem Haldenhof (17 Uhr) kocht Sehmsdorf Glühwein und Punsch und bringt Tische, Fackeln und Getränke auf den Berg. Pfarrer Hans Wirkner bereitet die Feier, bei der Posaunisten spielen, inhaltlich vor. Diesen Gottesdienst habe er sehr gerne übernommen, es sei immer eine wunderbare Stimmung. 200 Menschen nahmen im letzten Jahr teil. Die Summe aller Gottesdienste empfinde er erfüllend, sagt Sehmsdorf. "Jeder hat seinen eigenen Charakter, mir würde etwas fehlen, wenn einer wegfiele."